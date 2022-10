c't-<webdev>-Workshops: Ganztägige Intensivtrainings

Viele Frontend-Entwickler haben sich nie intensiv mit den grundlegenden Konzepten und Ideen von CSS beschäftigt — warum auch? Bibliotheken wie Tailwind, Bootstrap oder Material Design nehmen ihnen viele gestalterische Probleme im Frontend ab. Das wird aber spätestens dann zum Problem, wenn sie mal ein kniffliges Problem mit den Mitteln ihrer Bibliotheken nicht mehr lösen können. Nico König führt die Teilnehmer in seinem Workshop "CSS Speed Run — von hop zu top an einem Tag" durch die wichtigsten Konzepte der Cascading Style Sheets, damit sie in Zukunft sattelfester in CSS sind.

Michael Hladky taucht in seinem auf Englisch gehaltenen Workshop "Speeding up your website — web performance beyond the basics" tief in das Thema Web Performance und insbesondere in die Entwicklertools von Google Chrome ein. Dabei vermittelt er auch die Grundlagen, etwa zur Rendering Pipeline des Browsers, ebenso wie anspruchsvollere Themen.

Accessibility und Svelte

Ebenfalls auf Englisch hält Tanja Ulianova ihren Vortrag "How to a11y? — All you need to know about building accessible web content" ab. Beginnend mit einer Einführung in die Bedeutung der Bereitstellung barrierefreier Webinhalte wird sie sich uns mit den aktuellen Richtlinien für die Barrierefreiheit im Web und deren praktischer Anwendung befassen. Dabei zeigt sie unter anderem, wie Man semantischem HTML einsetzt, die Accessibility bei der Tastaturbedienung von Anwendungen sicherstellt, umfangreiche barrierefreie Komponenten entwickelt und vieles mehr.

Svelte ist das JaveScript-Framework der Stunde. Der ganztägige interaktive Workshop "Einstieg in Svelte — Bauen Sie die schnellsten Webanwendungen!" von Oliver Sturm hilft Entwicklern, produktiv in die Arbeit mit Svelte einzusteigen. Sie beginnen mit der Entwicklung von Komponenten und lernen die Svelte-spezifische Syntax und die Werkzeuge kennen. Die Teilnehmer verwenden Svelte Stores und Kontexte für die Zustandsverwaltung sowie Svelte Kit für Routing und Datendienste. Mit der Integration von unabhängigen Komponentenbibliotheken, CSS-Features und Deploymentdetails wie SSR wird der Tag abgerundet.

Zwei dicht gepackte Tage

Die Workshop-Tickets kosten 799 Euro. Die Workshops finden ebenso wie die Konferenz live im zentral gelegenen, barrierefreien Kölner Veranstaltungszentrum Komed statt. Die Konferenz läuft mit drei Tracks am 8. und 9. November. Das Programm finden Sie auf der Homepage. Die Tickets für die zwei Konferenztage kosten 749 Euro. Für Interessierte, die nicht nach Köln kommen können, übertragen wir den ersten Track per Stream. Das Streaming-Ticket kostet 199 Euro.

(jo)