c't <webdev> online: Raus aus der Performance-Falle

Google hat angekündigt, im Mai die "Page Experience" als Rankingfaktor seiner Suchmaschine einzuführen. Dazu zählt insbesondere die Website-Performance. Wer also auch in Zukunft sicherstellen will, dass seine Seiten prominent in den Suchergebnisseiten erscheinen, sollte darauf achten, dass sie flott laden. Es gibt natürlich auch noch andere Gründe, auf die Website-Performance zu achten. Wenn etwa eine Seite zu lange lädt, dann klickt das Publikum woanders hin.

In sechs Vorträgen zeigt die c't <webdev> am 9. Februar, worauf man beim Thema Web-Performace achten muss. Martin Splitt, Developer Advocate bei Google, wird in seinem Vortrag aufzeigen, was sich Google unter guter Performance vorstellt, Stichwort: Core Web Vitals. Besonders viel Optimierungspotenzial bieten Bilder. Wie man das voll ausschöpft, erklärt Sia Karamalegos.

Bremsen aufspüren und lösen

Christian Schaefer präsentiert zwei Werkzeuge, mit denen sich beliebig viele Frontend-Anpassungen in Lichtgeschwindigkeit durchprobieren lassen: Chrome Devtools und CloudFlare Workers. Bei Benjamin Kluck und Peter Mösenthin geht es um Caches und andere Mittel zur Performance-Steigerung, etwa die Frage, welche max-age man wo benutzen sollte und wie Service Worker bei Performance und Verfügbarkeit helfen.

Jessica Lyschik geht in ihrem Vortrag auf die vielen Möglichkeiten ein, die WordPress für die Optimierung bietet, schaut aber auch über den Tellerrand. Ihr Vortrag hilft auch Nutzern anderer Systeme, Performance-Bremsen aufzuspüren und zu beseitigen. Peter Kröner wird demonstrieren, wie Browser ihr JavaScript-Parsing optimieren, welche Strategien im Rahmen einer Laufzeit-Optimierung zum Einsatz kommen und wie Entwickler dem Browser dabei zuarbeiten können.

Vorträge werden aufgezeichnet

Die c't <webdev> findet online statt, die Vorträge zeichnen wir auf. Wer also einen Talk verpasst, etwa weil er oder sie neben dem Homeoffice das Homeschooling der Kinder betreuen muss - kein Problem, die Vorträge lassen sich im Nachgang abrufen. Details zu den Workshops und zu den Talks finden Sie in der Agenda auf der Homepage der c't <webdev>. Tickets für die Konferenz kosten 279, für die Workshops 499 Euro. Kombitickets für die Kombination aus Konferenz und Workshops kosten 699 Euro.

Die Präsenzveranstaltung holen wir vom 22. bis zum 23. November 2021 nach. Dann geht es im Kölner Veranstaltungszentrum Komed an zwei Tagen und drei Tracks wieder um die gesamte Bandbreite der Frontend-Entwicklung.

(jo)