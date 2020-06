c't zockt Live Retro ab 18 Uhr: Monkey Island 2

Geld weg, Frau weg, kein Boden mehr unter den Füßen und das Leben hängt am seidenen Faden, eine richtige Hängepartie eben. Treffender kann man die Ausgangssituation unseres Helden Guybrush Threepwood in Monkey Island 2 kaum beschreiben.

Ein perfekter Start: Geld weg, Frau Weg, kein Boden mehr unter den Füßen und das Leben hängt am seidenen Faden.

Und natürlich ist es eine lange Geschichte, wie Guybrush in diese Situation geraten konnte. Perfekt für einen geselligen Abend vor dem Bildschirm, an dem Sie in Erinnerungen schwelgen – hoffentlich, denn das c't-zockt-Team ist dringend auf Tipps der Zuschauerinnen und Zuschauer angewiesen, um die Rätsel zu lösen, die eigene Erinnerung an jene Tage ist nämlich äußerst lückenhaft.

c't zockt Retro: Monkey Island 2 - live am Donnerstag, 18.06.20 ab 18 Uhr

Heute um 18 Uhr beginnen Rudi, Achim und Mirko aus der c't Redaktion im Livestream im c't-zockt-YouTube-Channel mit dem zweiten Teil der Monkey-Island-Reihe von LucasArts Games – in der deutschen VGA-Version für PCs mit satten 256 Farben. Wir haben das Original-Spiel von 1991 mühsam mit Windows 98 von 5,25-Zoll-Disketten gerettet, per DOS-Emulator unter Linux installiert und spielen es in einer eigens gepatchten Version des ScummVM-Emulators in vierfacher Vergrößerung: In der Originalauflösung von 320x200 Pixeln wäre sonst auf heutigen Monitoren und Displays kaum etwas zu erkennen.

Hier schwelgt unser Abenteurer in Erinnerungen, die die anderen schon längst nicht mehr hören können.

Zuschauer, die Situationen von Damals wiedererkennen, als sie selbst noch Monkey Island 2 gespielt haben, sind dazu aufgerufen, ihre Erinnerungen über den YouTube-Chat mit dem Team zu teilen. Damit Guybrush Threepwood nicht noch einmal Schiffbruch erleidet. Wer Lust bekommt, selbst herumzurätseln, findet die Special Edition von Monkey Island 2 auf GOG.com für knapp zehn Euro.

c't zockt: die Gamer von c't und heise online c't zockt sammelt die Gamer des c't Magazins und von heise online. Wir spielen Games quer Beet, gern Indie- und Early-Access-Spiele, haben ein Herz für Retro-Titel und wagen uns gelegentlich in die Virtual Reality. Wir streamen Live-LAN-Parties aus unserem Videostudio auf YouTube und veröffentlichen dort außerdem regelmäßig neue Videos rund um Spiele. Schaut doch mal rein: youtube.com/ctzockt

(lmd)