Das schaffen nur wenige Spiele: Am 2. Februar 2021 veröffentlichen Entwickler Iron Gate und Verleger Coffee Stain Publishing das in der nordischen Wikinger-Mystik beheimatete Abenteuer- und Survival-Game Valheim auf Steam und bereits am 10. Februar feiert man eine Million Verkäufe. Am dritten März sind es sagenhafte 5 Millionen. Dabei ist das Early-Access-Spiel noch gar nicht fertig.

c't zockt live ab 18 Uhr: Valheim: Dungeons und Trolle im Dunkelwald

Valheim begann 2018 als Ein-Mann-Projekt des jetzigen Iron-Gate-CEOs Richard Svensson, der das Spiel mit seiner einfachen, aber wirkungsvollen Comic-Grafik auf der Unity-Engine entwickelt und eine spielbare Alpha-Version auf der Plattform itch.io veröffentlicht hatte. Von Beginn an legte Svensson Valheim als Multiplayer-Spiel an und bot Versionen für Windows und Linux. Die aktuelle Beta-Version kostet auf Steam 16,79 €.

Valheim spielt in der mystischen zehnten Welt, in der ein verstorbener Wikinger Prüfungen bestehen muss, um sich die Eintrittskarte nach Walhalla zu verdienen. Die in der 3rd-Person-Perspektive gespielten Wikingerinnen und Wikinger müssen überleben, essen, sich eine Unterkunft bauen und Werkzeuge sowie Waffen herstellen. Das Hauptziel ist, fünf mächtige Gegner zu beschwören und zu besiegen.

c't zockt Valheim vom 4. März 2021

c't zockt hat in einem ersten Live-Stream von Valheim im Team bereits Eikthyr, einen riesigen Geister-Hirsch besiegt. Ab 18 Uhr geht es im YouTube-Channel von c't zockt nun in das gefährlichere Biom des Dunkelwaldes in dem es Grauzwerge, Trolle und Skelette zu besiegen gilt, in dem aber auch Dungeons mit wertvollen Schätzen locken.

(rop)