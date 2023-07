c’t zockt gruselt sich live bei Phasmophobia

Leises Kichern, eine Tür schlägt zu und plötzlich gehen alle Lichter aus. Im Schein der Taschenlampe taucht ein Knochen auf, der auf dem Boden liegt. Dann haucht eine kalte Stimme in mein Ohr – ich darf nicht durchdrehen!

Im Multiplayer-Spiel Phasmophobia muss man allein oder im Team in bespukten Häusern mit zahlreichen Hilfsmitteln nach Hinweisen über die Art der paranormalen Aktivität suchen und herausfinden, um was für eine Art Geist es sich handelt. Was nach einem simplen Detektivspiel klingt, kann schnell zum Horrordrama werden, denn die Geister sind nicht froh über den Besuch und versuchen ihn, um den Verstand zu bringen. Und je schlechter es um die geistige Gesundheit bestellt ist, umso wahrscheinlicher greift der Geist an und zerrt den Geisterjäger hinüber in sein totes Reich.

Als fahrende Basis dient ein Truck, der das Equipment und verschiedene Info-Displays enthält.

Als das britische Indie-Studio Kinetic Games Phasmophobia 2020 als Early Access auf Steam veröffentlichte, begeisterte es die Horror-Fans und wurde schnell eines der beliebtesten Spiele auf der Plattform. Phasmophobia nutzt die Unity-Engine und lässt sich auch mit VR-Brille spielen. Das Spiel wertet außerdem Audioeingaben via Mikrofon aus, worüber man beispielsweise mit dem Geist kommunizieren kann. Außer Englisch werden auch Deutsch und 23 andere Sprachen unterstützt. Phasmophobia läuft unter Windows und via Proton auch unter Linux. Seit dem Erscheinen als Early-Access-Spiel hat es bereits mehrere Auszeichnungen eingesammelt. Der Phasmophobia-Erfinder Dknighter plant die finale Veröffentlichung noch dieses Jahr. Ein Grund mehr für das c’t-zockt-Team, das Spiel heute ab 18 Uhr im Multiplayer live auszuprobieren.

c't zockt: Gaming-Fans der c't c't zockt besteht aus den Gaming-Fans des c't Magazins. Wir spielen Games quer Beet, vor allem Indie- und Early-Access-Spiele, haben ein Herz für Retro-Titel und wagen uns gelegentlich in die Virtual Reality. Wir streamen Live-LAN-Parties aus unserem Videostudio auf YouTube und veröffentlichen dort außerdem regelmäßig neue Videos rund um Spiele. Schaut doch mal rein: youtube.com/ctzockt https://youtube.com/ctzockt

Phasmophobia ist für 11,59 € auf Steam zu haben, die Entwickler empfehlen einen Core i5 10600 oder einen Ryzen-5-5700-Prozessor, für die Grafik eine Nvidia RTX 2060 oder AMD Radeon RX 5700 und 8 GByte Arbeitsspeicher. c’t zockt nutzt die Gelegenheit, sich am Donnerstag, dem 27. Juli 2023 ab 18 Uhr mal richtig erschrecken zu lassen – endlich auch wieder gemeinsam im Studio! Zuschauen könnt Ihr über den c’t-zockt-YouTube-Channel oder auf Twitch.

(rop)