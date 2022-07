data2day 2022: Workshops zu MLOps und Datenproduktentwicklung

Wer sich rund um die wichtigsten Themen und Trends von Big Data, Data Science und maschinellem Lernen bis hin zur datengetriebenen Produktentwicklung und Unternehmenssteuerung informieren und austauschen will, kann das bei der mittlerweile neunten Auflage der data2day vom 20. bis 21. September 2022 im IHK Haus der Wirtschaft in Karlsruhe tun. Nach zwei Jahren reiner Online-Veranstaltungen kehrt die Data-Science-Konferenz damit an den Ort ihrer Premiere im Jahr 2014 zurück.

Endlich wieder vor Ort diskutieren und austauschen

Das Vortragsprogramm richtet sich gleichermaßen an Data Scientists, Data Engineers, KI-Fachleute und DevOps-Verantwortliche wie auch Softwareentwicklerinnen und -architekten. Neben konkreten Anleitungen auf dem Weg zum datengetriebenen Unternehmen berichten erfahrene Referentinnen und Referenten auch über die Erkenntnisse aus der praktischen Umsetzung von Data-Science- und Machine-Learning-Projekten.

Ganztägige Workshops vertiefen zentrale Themen

Am vorgelagerten Workshop-Tag bieten drei ganztägige interaktive Tutorials die Gelegenheit, zentrale Themen der data2day im Detail zu vertiefen. Wie sich Machine-Learning-Modelle in den Produktivbetrieb überführen und anschließend erfolgreich betreiben lassen, vermitteln Oliver Zeigermann und Tobias Kurzydym in ihrem Workshop "MLOps mit Python" am 19. September. Anhand eines beispielhaften ML-Projekts bringen sie Teilnehmenden die wichtigsten Werkzeuge und Methoden für einen kompletten MLOps-Workflow näher.

Wer sich noch im Vorfeld intensiver mit der Planung und Kalkulation von ML-Projekten auseinandersetzen möchte, dem bietet Larysa Visengeriyeva in ihrem Workshop "Back-of-the-Envelope Calculation for Machine Learning Projects – ML-Projekte schnell und strukturiert durchdenken" eine umfassende Gegenüberstellung verschiedener Ansätze für das Projekt-Design. Dabei vergleicht und bewertet sie drei verschiedene Canvas-Typen, die sich für das Prototyping eignen: Machine Learning Canvas, Data Landscape Canvas und MLOps Stack Canvas.

Unter dem Motto "Hands On: Live-Data-Product-Entwicklung mit Apache Kafka und Open-Source-Software" können Teilnehmende live am eigenen Rechner gemeinsam mit Dr. Alexander Albrecht und Dr. Christoph Böhm die Entwicklung eines Datenproduktes mit Apache Kafka und weiteren Open-Source-Tools nachvollziehen. Auf Basis eines erprobten OSS-Stack gehen die beiden Referenten Schritt für Schritt den Bau eines Live-Data-Products durch, von der Integration der Datenströme über die Konfiguration der Datenpipelines bis hin zur fertigen Kafka-Streams-Applikation.

Ausgewählte Vortragsthemen an den Konferenztagen:

Data Mesh: Was bringt eine domänenorientierte Datenarchitektur in der Praxis?

Data-as-a-Product: Datenprodukte entwickeln und umsetzen

DS- und ML-Projekte meistern: Vom Proof-of-Concept zum Produktivbetrieb

Große NLP-Modelle: Transfer Learning vs. Few-Shot Learning

Noch bis 8. August zum Frühbucherpreis registrieren

Interessierte haben noch bis zum 8. August die Chance, sich ein Konferenzticket zum Frühbucherpreis von 830 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.) zu sichern. Das reguläre Ticket kostet danach 980 Euro. In Kombination mit einem Workshop lassen sich 150 Euro sparen: Mit Frühbucherrabatt kostet das Kombiticket 1280 Euro, später dann 1450 Euro. Workshops lassen sich zudem einzeln zum Preis von 495 Euro buchen. Studierende, Schülerinnen und Schüler sowie Gruppen erhalten auf Anfrage vergünstigte Tickets.

Wer über den weiteren Fortgang der Konferenz auf dem Laufenden bleiben möchte, kann sich für den Newsletter registrieren oder den Organisatoren auf Twitter folgen.

