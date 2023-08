data2day 2023: Frühbucherrabatt zur Konferenz für Datenteams verlängert

Wer sich für aktuelles, praxisnahes Wissen rund um Data Science, Data Engineering und Data Analytics hat nun noch bis zum 30. August Gelegenheit, sich ein Ticket zur data2day 2023 zum Frühbucherpreis zu sichern. Die von iX und dpunkt.verlag organisierte Konferenz findet am 11. und 12. Oktober 2023 zum mittlerweile zehnten Mal statt – erneut in der IHK Karlsruhe.

Know-how für Data Scientists, Data Engineers und Data-Teams

Egal wo sich Data Scientists, Data Teams oder Unternehmen auf der Reise zur Data-driven Company befinden, in über 30 Vorträgen und Workshops präsentieren erfahrene Expertinnen und Experten die wichtigsten Data Skills, Werkzeuge und Best Practices, die Unternehmen bei der Planung, Umsetzung und Organisation von Datenprojekten wertvolle Hilfestellung leisten. Erfahrungsberichte liefern Erkenntnisse aus der praktischen Umsetzung von Data-Science- und Machine-Learning-Projekten.

Data Mesh: Datenschätze heben mit einem dezentralen Datenarchitekturansatz

Ein thematischer Schwerpunkt liegt diesmal auf dem Data Mesh – einem dezentralen Datenarchitekturansatz, der unter anderem Entwicklerinnen und Entwickler in die Lage versetzen soll, selbstständig domänenübergreifende Datenanalysen durchzuführen, um wertvolle Datenschätze zu heben. Als Begründerin des Data-Mesh-Konzepts gilt Zhamak Dehghani, Director of Technology bei Thoughtworks. In diesjährigen Eröffnungs-Keynote wird ihr Kollege Syed Atif Akhtar einen detaillierten Einblick in die praktische Implementierung von Data Mesh geben und auch einen Ausblick auf die künftige Entwicklung des Paradigmas wagen.

In weiteren Vorträgen knüpfen unter anderen Nikolas Herrmann, Sebastian Herold und Jochen Christ an wichtige Aspekte des Data Mesh an – von den Vorteilen der Domain Ownership über die Metadatenautomation bis zur Governance. Hannes Rollin schließlich diskutiert sechs Gründe, warum Data Mesh scheitern kann.

Das Vortragsprogramm bietet darüber hinaus ein breites Spektrum an Themen und Trends aus Big Data, Data Science sowie maschinellem Lernen, das sich gleichermaßen an Data Scientists, Data Engineers, KI-Expert:innen und DevOps-Verantwortliche wie auch Softwareentwickler:innen und Softwarearchitekt:innen richtet.

Ausgewählte Themen:

Bis zum 30. August vom Frühbucherpreis profitieren

Noch bis zum 30. August haben Interessierte die Möglichkeit, sich für die data2day zum Frühbucherpreis von 899 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.) zu registrieren. Das reguläre Ticket kostet danach 1049 Euro. Ganztägige Workshops am Tag nach der Konferenz bieten die Gelegenheit, sein Know-how zu vertiefen. Sie lassen sich einzeln für 495 Euro oder im Kombiticket mit Rabatt für 1349 Euro buchen. Studierende, Schülerinnen und Schüler erhalten auf Anfrage vergünstigte Tickets – für Gruppen ab drei Personen ist eine Rabattstaffel im Ticketshop hinterlegt.

Wer über den weiteren Fortgang der Konferenz auf dem Laufenden bleiben möchte, kann für den Newsletter registrieren oder den Organisatoren auf Twitter folgen.

