data2day online: Frühbucherrabatt um eine Woche verlängert

Die mittlerweile siebte Auflage der data2day findet am 20. Oktober 2020 statt – und aufgrund der besonderen Umstände durch die Corona-Pandemie erstmals als reine Onlinekonferenz. Abstriche an der Programmvielfalt müssen Teilnehmerinnen und Teilnehmer dennoch nicht befürchten: verteilt auf drei Tracks berichten Experten in insgesamt 18 Vorträgen und einer Keynote über praktische Erfahrungen aus der zeitgemäßen Massendatenanalyse- und -verarbeitung.

Fünf ganztägige Workshops am Vortag und im Nachgang der Konferenz runden das breit gefächerte Programm rund um Big Data, Data Science und maschinelles Lernen ab. Trotz des Onlinecharakters der Konferenz kommen auch wichtige Aspekte wie direkter Erfahrungsaustausch und Networking nicht zu kurz. Teilnehmende habe dafür auf der Venueless-Plattform Gelegenheit, sich sowohl mit den Referentinnen und Referenten wie auch untereinander in speziellen Räumen per Chat oder Video auszutauschen und zu Fachsimpeln.

Frühbucherpreise bis zum 5. Oktober sichern

Wer sich noch ein Konferenzticket für nur 249 Euro statt des regulären Preises von 299 Euro, sichern möchte dem bleibt noch knapp eine Woche Zeit – bis zum 5. Oktober. Bei der zusätzlichen Buchung eines Workshops lassen sich weitere knapp 50 Euro sparen. Die insgesamt fünf Tutorials sind aber auch separat für je 449 Euro buchbar.

Wer über den weiteren Fortgang der Konferenz auf dem Laufenden bleiben möchte, kann sich per Newsletter informieren lassen oder den Organisatoren auf Twitter folgen.

Die data2day wird von heise Developer, iX und dem dpunkt.verlag organisiert.

