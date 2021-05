eARC: Apple TV 4K 2021 kann externes Audio streamen

Die neue Apple-TV-Box des Jahrgangs 2021 kommt mit einem praktischen zusätzlichen Audiofeature: Dem sogenannten Enhanced Audio Return Channel, kurz eARC. Dies hat der Hersteller in einem frischen Supportdokument verraten, das aktuell nur in englischer Sprache vorliegt. Realisiert wird dies über Apples erweiterte HDMI-Unterstützung.

Mit dem mini geht's leider nicht

eARC sowie das einfachere ARC stecken erstmals im Apple TV 4K der zweiten Generation. Damit wird es möglich, Audioinhalte externer Geräte auf Apples hauseigenem Smartspeaker HomePod wiederzugeben. Der kompakte und kostengünstige HomePod mini wird allerdings nicht unterstützt – ob dies per Firmware-Aktualisierung später nachgereicht wird oder der fehlende Support tatsächlich Hardware-Ursachen hat, blieb zunächst unklar. Damit ARC oder eARC funktionieren, muss zudem ein passender Fernseher im Haus sein, der die Technik unterstützt.

eARC beziehungsweise ARC werden via HDMI-1.4-Strippe realisiert. Damit lassen sich Klänge von externern Geräten – etwa einer Spielekonsole, einem Blu-ray-Player oder einer Kabelbox – über den Fernseher an angeschlossene Verstärker und/oder Receiver weitergeben. Diese Funktion übernimmt das Apple TV 4K 2021: Es arbeitet als Passthrough-Gerät zu den HomePod-Lautsprechern. Dort landet dann auch der Ton – was besondern im Stereopaar gut klingen dürfte. eARC erlaubt höhere Bandbreiten, die auch für 5.1- und 7.1.-Surround sowie Dolby Atmos reichen.

Beta-Funktion und Troubleshooting

Der HomePod oder das HomePod-Paar müssen Default-Lautsprecher des Apple TV 4K 2021 sein, damit eARC beziehungsweise ARC verwendet werden können. Aktivieren lässt sich die Funktion in den Systemeinstellungen unter "Audio Return Channel (Beta)". Apple warnt, dass es noch Probleme geben kann.

Beim Troubleshooting ist unter anderem zu beachten, dass HomePod und Apple TV in der Home-App dem gleichen Raum zugeordnet sind, der Fernseher wirklich eARC beziehungsweise ARC unterstützt (Symbol am HDMI-Anschluss) und die Technik am Fernseher auch aktiv sein muss (teilweise ist dies unter HDMI-CEC einstellbar). Weiterhin hilfreich kann sein, das HDMI-Kabel aus- und wieder einzustöpseln.

(bsc)