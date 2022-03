eBay und Klarna kooperieren für weitere Zahlungsoptionen

Das Online-Auktionshaus eBay und der schwedische Bezahldienst Klarna wollen zusammenarbeiten. Im Rahmen der Kooperation will eBay seinen Kunden in Zukunft die Klarna-Optionen "Kauf auf Rechnung" und "Ratenkauf" zur Verfügung. Ausgewählte Verkäufer sollen die Funktionen in den nächsten Wochen für ihre eBay-Kunden anbieten können – das Angebot werde zunächst schrittweise eingeführt.

Klarna: Alternativen beliebter als traditionelle Zahlungsmittel

Mit den Zahlungsoptionen für eBay will Klarna es Millionen Kunden ermöglichen, "Zeit zu sparen, informierte Entscheidungen zu treffen und die Kontrolle über ihre persönlichen Finanzen zu behalten", sagt Jani Tyyni, Head of Northern and Central Europe bei Klarna. Zudem würden Verbraucher sich von "traditionellen Zahlungsmitteln" abwenden und Alternativen nutzen. Kunden sollen in Zukunft zu einem späteren Zeitpunkt und auch auf Rechnung zahlen können.

(mack)