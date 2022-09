eHealth: Erfolgreiche Klage gegen Gebühren von Fremdkonnektoren

Der Konnektor-as-Service-Anbieter Red Medical hat erfolgreich vor dem Münchner Landgericht gegen den Anbieter von Praxisverwaltungssoftware (PVS) für Psychotherapeuten PsyPrax geklagt. Red Medical ist ein Cloud-Anbieter für besonders gesicherte Hardware-Router – Konnektoren – in Rechenzentren, an denen bis zu zehn Praxen angeschlossen sein können. Die Konnektoren verbinden unter anderem Kliniken und Arztpraxen mit der Telematikinfrastruktur (TI) des deutschen Gesundheitswesens. PsyPrax hingegen bietet neben Praxissoftware ebenfalls Dienste rund um die Anbindung an die TI an. Wer die Dienste anderer Anbieter in Anspruch nehmen will, muss zusätzliche Kosten in Höhe von 35 Euro pro Monat bezahlen, wenn beispielsweise ein Konnektor aus dem Rechenzentrum von Red Medical zum Einsatz kam. Insgesamt gibt es derzeit weit über 100 verschiedene Anbieter von PVS-Systemen.

Höchstens 10 Euro für Zusatzkosten

Jetzt musste der Hersteller eine Unterlassungserklärung unterschreiben und darf künftig nicht mehr als zehn Euro pro Monat für den Anschluss an ihre Software verlangen. Nach Angaben von Red Medical "hatte das Gericht deutlich zu erkennen gegeben, dass die von PsyPrax bis dato geforderten € 35,- pro Monat dazu geeignet sind, Kunden vom Erwerb eines alternativen TI-Anschlusses abzuhalten." Demnach seien die Kosten wettbewerbswidrig und "durch keine wirtschaftlich nachvollziehbaren Gründe zu rechtfertigen", wie Red Medical das Gericht zitiert. Entscheidend war auch die Tatsache, dass im Krankenhauspflegeentlastungsgesetz steht, dass derartige Zusatzgebühren künftig ganz verboten werden sollen.

Red-Medical-Geschäftsführer Jochen Brüggemann geht davon aus, "dass andere Anbieter hier nachziehen und auch im Angesicht des neuen § 332a SGB V solche Praktiken unterlassen werden." Der Vergleich ist zeitlich begrenzt bis zum Juni 2024, bis zu dem allerdings das neue Gesetz in Kraft getreten sein könnte.

(mack)