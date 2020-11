eID: Verimi speichert Perso auf dem iPhone

Verimi will die Online-Nutzung des Personalausweises vereinfachen: In der iOS-App lassen sich nun die Personalausweisdaten speichern, wie die Identitätsplattform nun mitteilte. Eingelesen werden sie über die NFC-Schnittstelle des iPhones, dafür ist ein Personalausweis mit Online-Funktion ("eID") und die PIN erforderlich. Die Daten sollen "sicher verschlüsselt" lokal auf dem Gerät gespeichert werden. Für Nutzer älterer iPhones wird angeboten, die Perso-Daten in eine Video-Legitimation zu hinterlege.

Banken, Versicherungen, Online-Verwaltung

Dadurch soll nun das Gros der Smartphone-Nutzer in Deutschland technisch in der Lage sein, den Personalausweis online einzusetzen. Mit der Verimi-App lassen sich im Anschluss Online-Verwaltungsvorgänge durchführen ebenso wie Angebote aus der Privatwirtschaft nutzen, um etwa ein Bankkonto zu eröffnen, wie der Anbieter erläutert.

Zu den Verimi-Gesellschaftern gehören unter anderem die Allianz-Versicherungsgruppe, der Axel-Springer-Verlag, Daimler, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Bundesdruckerei und Lufthansa. Gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Angewandte und Integrierte Sicherheit (AISEC) wird derzeit eine "Deutschland ID" entwickelt, die als übergreifender Standard für sichere digitale Identitäten zum Einsatz kommen soll.

Einfachere Nutzung

Durch die Speicherung des Personalausweises auf dem iPhone sei es nicht mehr nötig, das Dokument für jeden Vorgang in die Nähe des Gerätes zu halten und jedes Mal seine PIN einzugeben, erläutert der Sprecher der Geschäftsführung. Die gespeicherten Daten ließen sich per Fingerabdruck (Touch ID) oder Gesichtserkennung (Face ID) freigeben.

Erst seit gut einem Jahr gibt es die AusweisApp2 des Bundes auch für iOS-Geräte. Grund für die Wartezeit war Apples Beschränkung der NFC-Schnittstelle in iPhones, die ursprünglich nur für den Bezahldienst Apple Pay zum Einsatz kam. Erst ab iOS 13 hat der iPhone-Konzern die Funkschnittstelle weiter geöffnet. Die eID-Funktion des Personalausweises im Scheckkartenformat ist seit Frühjahr 2017 generell aktiviert. Die erforderliche PIN erhält der Nutzer gewöhnlich von der Personalausweisbehörde.

(lbe)