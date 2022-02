eM Client Version 9: Tracking-Schutz in Mails und Support von Drittanbieter-PGP

eM Client Version 9 ist da: Neben eigenen Ideen flossen nach Angaben der Entwickler beim Update des Mail-Programms auch das Feedback der Nutzer ein. Hierbei fallen als Erstes die Änderungen der grafischen Oberfläche ins Auge, darunter die Thread-Ansicht, die Nachrichtenvorschau, die Anzeige der Kontakt-Avatare und neue Filteroptionen. Weiterhin wurden viele Dialogfenster umgestaltet, sodass Einstellungen, Rechtschreibprüfung und Verteilerlisten jetzt über das gleiche Design wie der Rest der App verfügen. eM Client sieht sich als Alternative zu Outlook und Thunderbird und steht als kostenpflichtige Pro-Version und abgespeckte, kostenlose Variante für Windows und macOS zur Verfügung.

Größerer Funktionsumfang in der Pro-Version

Für den E-Mail-Verkehr sind einige der Änderungen den Nutzern der Pro-Version vorbehalten: Ausschließlich zahlende Kunden greifen auf einen Schutz gegen E-Mail-Tracking, die Thread-Aansicht, eine Rückruffunktion und die an Mails angeheftete Notizen zu. Die neue Nachrichtenvorschau, eine Funktion zum erneuten Senden von E-Mails und auch der globale Posteingang stehen ebenfalls in der Grundversion von eM Client zur Verfügung. Hinzu gekommen ist ferner eine Unterstützung von PGP-Nachschlag-Diensten von Drittanbietern, die Nutzer über keys.openpgp.org und ProtonMail finden. Anwender von Gmail- und Exchange-Signaturen synchronisieren diese in der neuen Version über den eM Client mit allen Geräten und das Verwalten von serverseitigen Regeln bei Gmail funktioniert nun ebenfalls geräteübergreifend.

(Bild: eM Client s.r.o.)

Breitere Unterstützung für Videokonferenzanbieter

Mit einer neuen um-Antwort-wird-gebeten-Funktion bestätigen Nutzer Termine per Mausklick, ohne die Einladungs-Mail öffnen zu müssen. Außerdem unterstützt eM Client ab sofort auch das Verbinden von Konten von Webex by Cisco, Meetn, GotToMeeting und IceWarp für Videokonferenzen. Im Rahmen des Updates führen die Entwickler zudem einen Dunkelmodus ein. Der Hersteller empfiehlt Nutzern einer Vorgängerversion vor der Installation von Version 9 dringend ein Backup der Datenbank, da der Vorgang die Datenbankdateien aktualisiert. Eine ausführliche Liste aller Änderungen findet sich im Blog der Entwickler.

