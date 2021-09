enterJS 2021: Jetzt noch bis 15. September Frühbucherrabatt sichern

Der Frühbucherrabatt auf die Tickets der JavaScript-Konferenz läuft noch eine Woche, bis zum 15. September. Die enterJS findet in diesem Jahr vom 29. bis 30. September 2021 online statt. Drei Tracks pro Tag bieten den Teilnehmerinnen und Teilnehmern viele Möglichkeiten, ihr Wissen rund um die Programmiersprache JavaScript zu vertiefen.

Mehr als 35 Vorträge und 5 Workshops

Der Programmbeirat sowie die Veranstalter heise Developer und der dpunkt.verlag haben ein vielfältiges Programmpaket geschnürt: Fünf Workshops und über fünfunddreißig Vorträge erwarten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den beiden Konferenztagen. Die 45-minütigen Vorträge behandeln Themen wie JavaScript im Allgemeinen, die zugehörigen Frameworks (Angular, Node.js, Vue.js, React) sowie TypeScript, Tools und Techniken rund um die Programmiersprache.

Fünf Online-Workshops bereichern das Programm der enterJS 2021. Wer nach der JavaScript-Konferenz noch nicht genug hat, kann dort sein Wissen sicherlich erweitern.

Workshopthemen:

Angular-Architektur-Workshop: Strategic Design und Micro Frontends

Reactive Achitecture and UX Patterns

Progressive Web Apps mit React

Hacking Modern Web Apps: Master the Future of Attack

JavaScript Testing 2021

Frühbucherrabatt und Diversity-Ticket sichern

Über die Konferenz-Webseite können Interessierte ihre Tickets erwerben. Ein Ticket für beide Konferenztage kostet mit Frühbucherrabatt bis zum 15. September 349 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.), ein Tagesticket kostet 199 Euro. Die Tickets für die ganztägigen Online-Workshops sind für 449 Euro erhältlich.

Da das Team der enterJS Wert auf ein respektvolles Miteinander und ein ausgewogenes Maß an Diversität legt – sowohl für das Programm als auch für das Publikum. Daher bietet die enterJS auch für 2021 wieder ein Kontingent an kostenlosen Konferenztickets an, die es Menschen aus unterrepräsentierten Gruppen ermöglichen, an der Konferenz teilzunehmen.

Wer Teil einer unterrepräsentierten Gruppe in der Technologiebranche ist, kann sich bis zum 15. September für ein Diversity-Ticket bewerben. Dazu zählen unter anderem, aber nicht ausschließlich: Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund, aus der LSBTTIQ+-Community, mit Behinderung oder Personen, die mit sozialen oder ökonomischen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Nähere Informationen bietet die Konferenz-Webseite.

(mdo)