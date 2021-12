enterJS 2021: Videopaket enthält alle 34 Vorträge der JavaScript-Konferenz

Das Programm der diesjährigen Online-Ausgabe der JavaScript-Konferenz umfasste 34 Vorträge rund um die Entwicklung mit der Programmiersprache JavaScript. Die Videos stehen nun als Bundle oder einzeln über die Videoplattform Vimeo zum Verkauf. Die enterJS 2021 wurde Ende September online ausgetragen.

Wer sich über Themen wie JavaScript im Allgemeinen, die Frameworks (Angular, Node.js, Vue.js, React) im Speziellen sowie TypeScript, JavaScript-Tools und -Techniken informieren möchte, hat mit dem Video-on-Demand-Angebot die Möglichkeit dazu.

Einzeln oder als geschnürtes Paket

Die Konferenzvideos lassen sich über die Videoplattform Vimeo im Paket für derzeit rund 275 Euro oder einzeln zum Stückpreis von knapp 10 Euro erwerben. Weiterführende Informationen zu den einzelnen Vorträgen finden sich in der Programmübersicht auf der Konferenz-Website.

Die von heise Developer, iX und dpunkt.verlag seit 2014 ausgerichtete enterJS bietet Entwicklerinnen und Entwicklern einen umfassenden Blick auf die JavaScript-gestützte Enterprise-Welt. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf den neusten Trends rund um die Programmiersprache selbst, sondern auch auf den Frameworks und Tools, die zum Handwerkszeug jedes JavaScript-Entwicklers gehören. Wie bereits 2020 musste die enterJS auch in diesem Jahr online stattfinden, für Juni 2022 ist sie wieder als Vor-Ort-Konferenz in Darmstadt geplant. Noch bis zum 17. Januar 2022 können Interessierte über den Call for Proposals (CfP) ihre Ideen für Vorträge und Workshops einreichen. Auch hierzu bietet die Webseite weitere Informationen.

Wer über den Verlauf der Planung für die enterJS 2022 auf dem aktuellen Stand bleiben möchte, kann den Newsletter abonnieren oder den Veranstaltern auf Twitter folgen.

(mdo)