enterJS 2021 und Vue Day: Call for Proposals gestartet

Die enterJS 2021 findet in diesem Jahr vom 27. bis 30. September 2021 statt. Der Termin steht fest, die Webseite erstrahlt im neuen Glanz und der Call for Proposals (CfP) ist gestartet. Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Aufgrund der unklaren Pandemielage möchten die Veranstalter noch bis Ende des CfPs warten, bis sie sich endgültig für eine Vor-Ort- oder Online-Konferenz entscheiden. Wer dennoch unbedingt dabei sein möchte, kann sich bis zum 10. Mai 2021 mit Vortrags- und Workshopideen um einen Platz im Programm der Veranstaltung bewerben.

Ein Tag rund um Vue.js

In Kooperation mit Vuejs.de, der deutschen Vue-Community, richten die Veranstalter – dpunkt.verlag und heise developer – in diesem Jahr erstmals den Vue Day 2021 aus. Die eintägige Online-Konferenz rund um das JavaScript-Framework findet bereits am 15. Juni 2021 statt. Auch hierfür bitten die Veranstalter und die Kooperationspartner um spannende Vortragseinreichungen. Der Call for Proposals für den Vue Day läuft bis zum 12. April 2021.

Die Eintagesveranstaltung richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an fortgeschrittene Vue-Kenner. Die Hands-on-Informationen der Experten sollen Web-Entwicklerinnen und -Webentwicklern zeigen, wie sie mit Vue.js moderne und skalierbare Webseiten und Anwendungen gestalten können und warum das noch relative junge JavaScript-Framework eine echte Alternative zu bekannten Größen wie Angular oder React ist. Doch auch erfahrenere Vue.js-Entwicklerinnen und -entwickler sollen auf ihre Kosten kommen und in die Tiefen von Vue.js 3 einsteigen können. Es sind sowohl Vorträge für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene gern gesehen.

Anonymisierter Call for Proposals: Vorträge und Workshops gesucht

Die Veranstalter der enterJS und des Vue Day 2021 freuen sich über Ideen für 45-minütige Vorträge rund um den Einsatz von JavaScript im Unternehmen. Thematisch gern gesehen sind Talks rund um Frameworks, Tools und Bibliotheken sowie entscheidende Aspekte wie Performance, Qualitätssicherung, Sicherheit und Standards. Die enterJS beschäftigt sich mit dem Einsatz der Programmiersprache sowohl im Frontend als auch im Backend. Erfahrungsberichte, UI/UX, Barrierefreiheit, Integration von Legacy-Systemen oder Entwicklungen der Sprache sind ebenfalls denkbar, genauso wie Vorschläge für Eintages-Workshops.

Die Bewertung des Call for Proposals läuft anonymisiert ab, Name und Firmenzugehörigkeit der Vortragenden sind dem Programmbeirat also nicht bekannt. Das sorgt für eine objektive Bewertung und gibt auch Newcomern in der Konferenzszene eine Chance, Teil der Veranstaltung zu werden. Die enterJS legt einen großen Wert auf ein ausgewogenes Maß an Diversität vor und auf der Bühne und lädt deshalb insbesondere unterrepräsentierte Gruppen der Tech-Branche ein, sich zu bewerben.

Akzeptierte Speaker erhalten freien Zugang zur Konferenz und bekommen in der Regel ihre Reise- und Unterkunftskosten erstattet, sofern die enterJS in diesem Jahr vor Ort stattfinden kann. Workshop-Trainer erhalten darüber hinaus eine weitere finanzielle Vergütung.

Neue Website mit frischem Anstrich

Die Webseite für die enterJS 2021 wurde von den Veranstaltern überarbeitet und auf ein neues Design umgezogen. Üblicherweise wählt die Community jährlich ein neues Maskottchen für die JavaScript-Konferenz. Die Wahl steht noch aus, daher findet sich aktuell noch das Maskottchen aus dem vergangenen Jahr auf der Webseite. Sobald ein neues Tier gewählt wurde, wird dieses auch dort zu finden sein. Wer also neugierig ist, welches Tier sich dieses Jahr durchsetzt, sollte definitiv bald auf der Webseite vorbeischauen.

Der Ticketverkauf für die enterJS startet, sobald bekannt ist, ob die Konferenzen online oder vor Ort stattfindet. Das Programm für die JavaScript-Konferenz wird voraussichtlich Ende Mai 2021 veröffentlicht. Das Programm für den Vue Day soll bereits Ende April 2021 feststehen. Der Startschuss für den Ticketverkauf fällt aller Voraussicht im gleichen Zeitraum.

(mdo)