enterJS 2022: Call for Proposals für JavaScript-Konferenz gestartet

Die JavaScript-Konferenz enterJS soll am 22. und 23. Juni 2022 als Präzenzveranstaltung im Darmstadtium in Darmstadt stattfinden. Die Veranstalter dpunkt.verlag und heise Developer haben den Call for Proposals (CfP) gestartet und die Webseite aktualisiert. Der CfP läuft bis zum 17. Januar 2022.

Jetzt Ideen für Vorträge und Workshops einreichen!

Thematisch gern gesehen sind Ideen für 45-minütige Vorträge rund um den Einsatz von JavaScript im Unternehmen. Die Veranstalter freue sich über Talks rund um Frameworks, Tools und Bibliotheken sowie entscheidende Aspekte wie Performance, Qualitätssicherung, Sicherheit und Standards. Die enterJS beschäftigt sich mit dem Einsatz der Programmiersprache sowohl im Frontend als auch im Backend. Erfahrungsberichte, UI/UX, Barrierefreiheit, Integration von Legacy-Systemen oder Entwicklungen der Sprache sind ebenfalls denkbar, genauso wie Vorschläge für Eintages-Workshops.

Die Bewertung des Call for Proposals läuft anonymisiert ab, Name und Firmenzugehörigkeit der Vortragenden sind dem Programmbeirat also nicht bekannt. Das sorgt für eine objektive Bewertung und gibt auch Newcomern in der Konferenzszene eine Chance, Teil der Veranstaltung zu werden. Die enterJS legt großen Wert auf ein ausgewogenes Maß an Diversität vor und auf der Bühne und lädt deshalb insbesondere unterrepräsentierte Gruppen der Tech-Branche ein, sich zu bewerben.

Speaker haben freien Zugang zur Konferenz

Akzeptierte Speaker erhalten freien Zugang zur Konferenz und bekommen in der Regel ihre Reise- und Unterkunftskosten erstattet, sofern die enterJS im kommenden Jahr vor Ort stattfinden kann. Workshop-Trainer erhalten darüber hinaus eine weitere finanzielle Vergütung.

Das Programm für die JavaScript-Konferenz wird voraussichtlich Mitte Februar 2022 veröffentlicht. Der Startschuss für den Ticketverkauf fällt aller Voraussicht nach im gleichen Zeitraum. Wer einen Talk vorschlagen möchte, kann sich über das Webformular als Speaker bewerben. Wer auf dem neuesten Stand bleiben möchte, kann sich über die Konferenz-Webseite informieren und den Newsletter abonnieren sowie den Veranstaltern auf Twitter folgen.

(mdo)