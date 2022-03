enterJS 2022: Die JavaScript-Konferenz bietet auch ganztägige Workshops an

Die JavaScript-Konferenz enterJS, die am 22. und 23. Juni 2022 im Darmstadtium in Darmstadt stattfindet, hat nicht nur eine bunte Mischung aus Vorträgen rund um die Programmiersprache selbst zu bieten. Die Veranstalter heise Developer und dpunkt.verlag und der Programmbeirat haben Trainer für vier ganztägige Workshops gewinnen können. Sie finden jeweils vor beziehungsweise direkt im Anschluss an die Hauptkonferenztage statt.

21. Juni 2022: Angular und JavaScript-Anwendungssyteme

Am 21. Juni bietet Programmbeirat Michael Hladky (push-based.io) den ganztägigen Workshop "Performance at scale – High Speed Enterprise Angular" an. Interessierte lernen, wie sie die Performance ihrer Angular-Anwendungen verbessern können. Es gilt, die Performance-Problemzonen zu identifizieren und zu beseitigen. Neben einem Deep Dive in die Funktionsweise der Angular-Performance-Optimierung geht Michael Hladky auf allgemeine Optimierung von JavaScript-Code und der nativen Rendering-Performance ein.

Trainer Oliver Sturm (DevExpress) baut ebenfalls am 21. Juni mit den Teilnehmenden seines Workshops Schritt für Schritt ein vollständiges JavaScript-Anwendungssystem. Dabei verwendet das erstellte Microservices-System mehrere verschiedene Elemente und Patterns: eine NoSQL-Datenbank, CQRS- und Event-Sourcing-Architektur auf dem Server, Optionen wie React, Redux und Svelte auf dem Client, und alles ist durch bidirektionale Kommunikationswege über das Web verbunden. "Laptop mitbringen und mitmachen!", lautet das Motto des Tages.

Lesen Sie auch JavaScript-Konferenz in Präsenz: Das Programm der enterJS 2022 steht fest

24. Juni 2022: Node.js und Web-Testing mit Playwright

Programmbeirat Sebastian Springer (MaibornWolff) widmet sich am 24. Juni dem Erstellen moderner Web-Backends in Node.js, einem JS-Framework, das aufgrund seines Ökosystems in der Web-Welt kaum mehr wegzudenken ist. Er nimmt dabei die häufigsten Problemstellungen der serverseitigen Entwicklung in den Blick und zeigt den Teilnehmenden, wie sie sich schnell und elegant lösen lassen – von Authentifizierung über Logging und Datenbankverbindungen bis hin zu REST- und GraphQL-Schnittstellen. On-Top gibt es Best Practices aus der Node.js-Welt.

Nicht nur die Platzhirsche unter den JavaScript-Frameworks (Angular, React und Node.js) finden ihren Platz im Programm der enterJS. Neulinge wie Playwright erhalten ebenso die Chance, die Konferenzteilnehmer zu begeistern. Rainer Hahnekamp (AngularArchitects.io) bietet Interessierten am gleichen Tag einen Einstieg in das noch recht junge Framework für Web-Testing und Automatisierung. Playwright ermöglicht das Testen von Anwendungen in Chromium, Firefox und WebKit – man benötigt dafür lediglich eine API.

Tickets ab sofort erhältlich

Über die Konferenz-Webseite können Interessierte bereits Tickets erwerben. Ein Ticket für beide Konferenztage kostet abzüglich Frühbucherrabatt bis zum 4. Mai 795 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.), danach 930 Euro. Workshop-Tickets sind für 495 Euro erhältlich. Teams profitieren zusätzlich von Gruppenrabatten, Interessierte können sich hierfür via E-Mail an das Event-Team wenden. Es gibt darüber hinaus die Möglichkeit, Konferenz- mit Workshop-Tickets zu kombinieren. Nähere Informationen dazu finden sich auf der Konferenz-Webseite.

(mdo)