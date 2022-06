enterJS 2022: Last Call für die Enterprise-JavaScript-Konferenz

Nach zwei Online-Ausgaben kann die enterJS in diesem Jahr wieder in Darmstadt im Darmstadtium stattfinden. Die Veranstalter der etablierten Enterprise-JavaScript-Konferenz, heise Developer und dpunkt.verlag, laden am 22. und 23. Juni zu mehr als 35 Vorträgen ein. Sie drehen sich rund um die Programmiersprache sowie zugehörige Frameworks und Tools.

Zusätzlich lassen sich am 21. und 24. Juni ganztägige Workshops besuchen. Sie bieten wahlweise einen vertiefenden Einblick in das Testing-Framework Playwright, einen Performance-Gewinn für Angular-Anwendungen oder die Backend-Entwicklung mit Node.js.

Flankierende Workshops am 21. und 24. Juni

Rainer Hahnekamp hält nicht nur einen Vortrag zum Testing-Framework Playwright, sondern zeigt zusätzlich im Workshop "Einführung in Playwright" am 24. Juni, wodurch es sich auszeichnet und wie es sich einsetzen lässt. Am Ende des Tages sollen die Teilnehmenden in die Lage sein, voll funktionsfähige Tests für ihre Anwendungen zu schreiben.

Ebenfalls am 24. Juni behandelt Sebastian Springer "Moderne Web-Backends in Node.js". Sowohl die häufigsten Probleme in der serverseitigen Entwicklung als auch ihre eleganten Lösungen kommen zur Sprache, und auch Best Practices dürfen für einen umfassenden Blick nicht fehlen.

Wer erfahren will, wie sich die Performance einer Angular-Anwendung erhöhen lässt, ist im Workshop von Michael Hladky genau richtig. Am 21. Juni zeigt er unter dem Titel "Performance at scale – High Speed Enterprise Angular", weshalb man weit mehr als die async Pipe, ChangeDetectionStrategy.OnPush und trackBy kennen und beherrschen sollte.

Mehr als 35 Vorträge inklusive zwei Keynotes

Zwei Hauptkonferenztage sind in drei parallel laufenden Tracks mit über 35 Vorträgen gespickt. Die Keynote des ersten Tages hält UX-Designerin Martina Mitz, die den menschlichen Faktor im Innovationsprozess beleuchtet, während sich der Keynote-Speaker des zweiten Tages, Quality Analyst Steve Upton, dem Thema "NFTs and the End of Capitalism" widmet.

Die weiteren jeweils 45-minütigen Vorträge drehen sich nicht nur um die Programmiersprache JavaScript selbst, sondern auch um Frameworks und Libraries wie Remix, Solid.js und Angular. Wer schon immer wissen wollte, was genau im Node_Modules-Ordner geschieht, wird unter den Vortragsthemen genauso fündig wie diejenigen, die sich für ein aktives Mitwirken an Open-Source-Projekten interessieren.

Tickets verfügbar

Über die Konferenz-Website können Interessierte ein Ticket erwerben. Für beide Konferenztage beträgt der Preis 930 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.), ein Kombi-Ticket inklusive einem Workshop steht für 1380 Euro zur Verfügung. Ein Ticket für beide Konferenz- sowie beide Workshop-Tage lässt sich für 1830 Euro erwerben. Tickets für einen der ganztägigen Online-Workshops sind für jeweils 495 Euro erhältlich.

Wer über den aktuellen Stand der enterJS 2022 auf dem Laufenden bleiben will, kann dem Twitter-Kanal der Veranstalter folgen, die Konferenz-Website im Blick behalten und dort den Newsletter abonnieren.

(mai)