enterJS 2023: Call for Proposals für die Enterprise-JavaScript-Konferenz

Die enterJS 2023 wird am 21. und 22. Juni 2023 im Darmstadtium in Darmstadt als Präsenzkonferenz stattfinden. Die Veranstalter dpunkt.verlag, iX und heise Developer rufen Interessierte dazu auf, im Rahmen des Call for Proposals ihre Ideen für Vorträge und Workshops einzureichen. Vorträge finden in Präsenz statt, Workshops können wahlweise in Präsenz oder online angeboten werden. Der CfP endet am 16. Januar 2023.

Ideen für Tools, Trends und Standards gefragt

Die JavaScript-Konferenz wird aus 45-minütigen Vorträgen bestehen, die einen Fokus auf den Einsatz der Programmiersprache in Unternehmen legen. Talks über Frameworks, Tools und Bibliotheken sind ebenso gerne gesehen wie solche, die sich mit Performance, Qualitätssicherung, Sicherheit und Standards befassen oder einen Deep Dive in JavaScript und TypeScript bieten. Dabei sind Vorträge sowohl zu den Themen Frontend als auch Backend gesucht. Weitere mögliche Aspekte sind Erfahrungsberichte, UI/UX, Barrierefreiheit, die Integration von Legacy-Systemen oder Entwicklungen und Trends im Bereich der Programmiersprache JavaScript und ihrem Ökosystem. Vorschläge für eintägige Workshops sind ebenfalls erwünscht, sowohl remote als auch vor Ort.

Wie in den Vorjahren verläuft die Bewertung der Einreichungen zum Call for Proposals teilanonymisiert, um eine objektive Bewertung sicherzustellen und auch Newcomern eine Chance zu geben. Name und Firmenzugehörigkeit sind dem Programmbeirat daher nicht bekannt. Die enterJS legt einen großen Wert auf ein ausgewogenes Maß an Diversität. Daher ermutigen die Veranstalter insbesondere unterrepräsentierte Gruppen in der Tech-Branche dazu, am Call for Proposals teilzunehmen.

Freier Eintritt für Speaker

Konferenz-Speaker erhalten freien Zugang zur Konferenz sowie eine Erstattung der Reisekosten in Höhe eines 2.-Klasse-Tickets der Deutschen Bahn und einer Hotelübernachtung. Für Verpflegung während der Konferenz ist gesorgt und Workshop-Trainern kommt eine zusätzliche finanzielle Vergütung zu.

Das Programm der enterJS 2023 geht voraussichtlich Anfang März live, und auch der Ticketverkauf soll in diesem Zeitraum starten. Vorschläge für einen Talk oder Workshop können Interessierte über das entsprechende Webformular einreichen.

Die Veranstalter veröffentlichen aktuelle Informationen auf der Konferenz-Website, die die Möglichkeit zum Abonnieren eines Newsletters bietet, und auf ihrem Twitter-Kanal.

(mai)