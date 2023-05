enterJS 2023: Die zwei Keynotes stehen fest

Die Enterprise-JavaScript-Konferenz enterJS 2023 wird am 21. und 22. Juni im Darmstadium in Darmstadt ausgerichtet. Sie feiert bereits ihr zehnjähriges Jubiläum – auch das wird in einer der beiden Keynotes zur Sprache kommen, die die Veranstalter dpunkt.verlag, heise Developer und iX ausgewählt haben. Die beiden nun feststehenden Keynotes werden sich sowohl mit dem Einsatz Künstlicher Intelligenz für eine bessere Welt als auch mit dem Wandel von serverseitigem JavaScript, den die enterJS über die Jahre hinweg begleitet hat, auseinandersetzen.

KI für eine bessere Welt und JavaScript im Wandel

Traditionell sind zwei Keynotes Teil des Konferenzprogramms der enterJS, die in diesem Jahr über 35 jeweils 45-minütige Vorträge rund um das Enterprise-JavaScript-Ökosystem bietet. Die Themen der Keynotes am ersten und zweiten Konferenztag stehen nun fest.

Die Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz schreiten in jüngster Zeit rasant voran, und so hält die Eröffnungskeynote KI-Experte Eldar Sultanow: "Wir sind nicht digital". Wie lässt sich Künstliche Intelligenz für den guten Zweck einsetzen – und somit für eine bessere Welt? Der Keynoter befasst sich sowohl mit dem Potenzial von KI, der Erde durch ihren Einsatz etwas zurückzugeben, als auch mit ihren Schattenseiten.

Die Keynote des zweiten Konferenztages hält Sebastian Springer, der als langjähriges Mitglied des Programmbeirates und Node.js-Experte aus seinen Erfahrungen schöpfen kann. Unter dem Titel "Die serverseitige JavaScript-Welt im Wandel" geht er auf die bewegte Vergangenheit von Node.js ein, die die enterJS bereits seit 2014 begleitet. In dieser Zeitreise dürfen auch neuere Entwicklungen wie ein Dino und ein Brötchen nicht fehlen. Und letztlich ist klar: Die Community hinter Node.js ist unentbehrlich.

Workshops vor Ort und online

Wer zudem sein Wissen weiter vertiefen möchte, kann am Tag vor der Hauptkonferenz in Darmstadt einen von vier ganztägigen Workshops besuchen. Am 20. Juni stehen zur Auswahl:

Nachgelagert stehen drei weitere Ganztages-Workshops zur Auswahl, die online stattfinden:

Gruppenrabatte: bis zu 25 Prozent Ermäßigung

Der Preis eines Tickets für beide Konferenztage beträgt 1049 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.). Darin inkludiert sind die Verpflegung auf der Konferenz – inklusive abendlichem Get-together auf der Dachterrasse am ersten Konferenztag – sowie erstmals auch ein im Anschluss stattfindender Night Track, der drei zusätzliche Vorträge bietet. Gruppenrabatte berechnet der Online-Ticketshop automatisch: ab drei Personen 15 % und ab vier Personen 25 %.

Die Kosten für einen Ganztages-Workshop betragen 549 Euro. Ein vergünstigtes Kombiticket erlaubt den Besuch der Konferenz und eines Workshops für 1499 Euro.

Wer über die enterJS auf dem Laufenden bleiben möchte, kann den Veranstaltern auf Twitter folgen und regelmäßig die Konferenz-Website besuchen sowie dort optional einen Newsletter abonnieren. Der Twitter-Hashtag für die diesjährige enterJS lautet #ejs23.

(mai)