enterJS 2023: Kostenfreie Diversity-Tickets zu vergeben

Die Veranstalter dpunkt.verlag, heise Developer und iX richten die Enterprise-JavaScript-Konferenz enterJS erneut im Darmstadium in Darmstadt aus. Am 21. und 22. Juni 2023 finden über 35 Vorträge statt und rund um die Konferenz stehen sieben Online- und Präsenz-Workshops zur Auswahl. Wer einer unterrepräsentierten Gruppe in der IT-Branche angehört, kann sich bis zum 31. Mai 2023 auf ein Diversity-Ticket bewerben, das zur kostenfreien Teilnahme beider Hauptkonferenztage berechtigt.

Fünf Diversity-Tickets: Bewerbung bis 31. Mai

Die Veranstalter der enterJS legen großen Wert auf ein respektvolles Miteinander und Diversität. Das gilt ebenso auf der Bühne – durch einen teilanonymisierten Bewertungsprozess für Vorträge – wie auch vor der Bühne. Daher stellen dpunkt.verlag, heise Developer und iX wie bereits in der Vergangenheit erneut fünf kostenfreie Diversity-Tickets zur Verfügung. Diese berechtigen zur Teilnahme an beiden Hauptkonferenztagen am 21. und 22. Juni 2023 inklusive Get-together.

Bis zum 31. Mai können sich Interessierte dafür bewerben, die in der IT-Branche unterrepräsentiert sind – beispielsweise Frauen, Angehörige der LGBTIQ*-Community, Menschen mit Behinderung und Personen in prekären wirtschaftlichen Lebensverhältnissen. Dafür reicht eine E-Mail mit entsprechender Begründung an Melanie Andrisek aus dem Programmbeirat aus. Die Informationen werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.

Unternehmen, die zusätzliche Diversity-Tickets sponsern möchten, können sich an Tarik El-Badaoui wenden.

Geballtes Wissen in drei Tracks

Das Programm der enterJS besteht aus über 35 jeweils 45-minütigen Vorträgen. Sie befassen sich mit aktuellen Themen und Trends im Enterprise-JavaScript-Ökosystem, beispielsweise mit Qwik, Angular, SvelteKit, Accessibility, React und Astro – aber auch mit der Zukunft von JavaScript und neuen Features in TypeScript 5.

Auszug aus dem Programm:

Der Abend des ersten Konferenztages hält neben dem Get-together samt Abendessen auf der Dachterrasse der Konferenz-Location eine weitere Besonderheit bereit: Erstmals findet ein Night Track statt, der JavaScript in drei Vorträgen von einer etwas anderen Seite beleuchtet.

Am 20. Juni können Interessierte zudem einen von vier ganztägigen Vor-Ort-Workshops buchen, die sich um Svelte, Accessibility, Angular und React/Next.js drehen. Vier nachgelagerte Online-Workshops befassen sich mit den Themen React (28. Juni), Lit (29. Juni) und Nuxt 3 (4. Juli).

Gruppenrabatte und Kombitickets verfügbar

Ein Ticket für die enterJS 2023 am 21. und 22. Juni lässt sich zum regulären Preis von 1049 Euro erwerben. Wer mit seinem Team teilnimmt, kann von Gruppenrabatten profitieren, die der Online-Ticketshop automatisch berechnet, beispielsweise 15 Prozent ab drei Personen. Die Kosten für einen Ganztages-Workshop betragen 549 Euro. Mit einem vergünstigten Kombiticket beträgt der Preis für die Teilnahme an der Konferenz und einem Workshop 1499 Euro.

Kurzentschlossene, die noch heute buchen, können vom Frühbucherrabatt profitieren: Ein Konferenzticket kostet damit 899 Euro, ein Kombiticket 1349 Euro.

Wer über die enterJS auf dem Laufenden bleiben möchte, kann den Veranstaltern auf Twitter folgen und regelmäßig die Konferenz-Website besuchen sowie dort optional einen Newsletter abonnieren. Der Twitter-Hashtag für die diesjährige enterJS lautet #ejs23.

(mai)