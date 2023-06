enterJS 2023: Noch eine Woche bis zur Konferenz

Die Enterprise-JavaScript-Konferenz enterJS wird am 21. und 22. Juni 2023 im Darmstadium in Darmstadt ausgerichtet und feiert in diesem Jahr bereits ihr zehnjähriges Jubiläum. Die Veranstalter dpunkt.verlag, heise Developer und iX haben in Zusammenarbeit mit dem Programmbeirat aus dem Call for Proposals über 35 Vorträge ausgewählt, in denen JavaScript-Profis ihr Wissen teilen.

Das Programm der Konferenz bietet in jeweils 45-minütigen Vorträgen eine breit gefächerte Sicht auf die Enterprise-JavaScript-Welt – von etablierten sowie neueren Frameworks wie Angular, Astro oder SvelteKit über die Cross-Plattform-Entwicklung bis hin zur Softwarearchitektur. Ein Blick in die Zukunft der Programmiersprache JavaScript und ein Einblick in die aktuellen Neuerungen von TypeScript 5 sind ebenfalls vertreten.

Auszug aus dem Programm:

Daneben stehen Ganztages-Workshops vor Ort und online zu den Themen Accessibilty, Lit, Angular, Svelte und Nuxt 3 bereit.

Tickets mit Gruppenrabatt verfügbar

Wer kurzentschlossen in der kommenden Woche an der Konferenz teilnehmen möchte, kann für beide Konferenztage ein Ticket für 1049 Euro (alle Preise zzgl. 19 Prozent MwSt.) erwerben. Darin sind die Verpflegung auf der Konferenz – inklusive abendlichem Get-together auf der Dachterrasse am ersten Konferenztag – sowie erstmals auch ein im Anschluss stattfindender Night Track enthalten, der die Konferenz um drei Vorträge erweitert. Gruppenrabatte berechnet der Online-Ticketshop automatisch: ab drei Personen 15 Prozent und ab vier Personen 25 Prozent.

Die Kosten für einen Ganztages-Workshop betragen 549 Euro. Ein vergünstigtes Kombiticket erlaubt den Besuch der Konferenz und eines Workshops für 1499 Euro.

Wer über die enterJS auf dem Laufenden bleiben möchte, kann den Veranstaltern auf Twitter folgen und regelmäßig die Konferenz-Website besuchen sowie dort optional einen Newsletter abonnieren. Der Twitter-Hashtag für die diesjährige enterJS lautet #ejs23.

