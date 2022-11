enterJS Web-Performance Day: Deep Dives für schnellere Webanwendungen

Um rasante Webanwendungen dreht es sich am 1. Dezember 2022: Aus der Enterprise-JavaScript-Konferenz enterJS hervorgegangen, findet an diesem Datum der erste Web-Performance Day statt. Die Veranstalter heise Developer, iX und dpunkt.verlag richten ihn gemeinsam mit enterJS-Speaker Michael Hladky aus und haben für Kurzentschlossene den Frühbucherrabatt bis zum 15. November verlängert. Um tiefer in die Materie einzutauchen, bietet Speaker und Trainer Michael Hladky zwei nachgelagerte zweitägige Online-Workshops zum Beschleunigen von Webanwendungen.

Praxisnahe Vorträge

Am 1. Dezember zeigen Expertinnen und -Experten auf der Online-Konferenz, welche Stolperfallen es beim Optimieren der Web-Performance zu umschiffen gilt und welche Ansätze sich in der Praxis bewährt haben. Beispielsweise lässt sich die Bundle-Größe dank Best Practices verringern und CSS Houdini kann dabei helfen, die Rendering-Performance zu steigern.

Auszug aus dem Konferenzprogramm:

Zweitägige Workshops

Wer wissen will, wie sich das meiste aus der JavaScript-Performance herausholen lässt, liegt im ersten Workshop von Michael Hladky genau richtig: In "High-Speed-Webanwendungen – JavaScript-Performance jenseits der Basics" zeigt Michael Hladky am 6. und 7. Dezember verschiedene Tools und Techniken. Sowohl Web Vitals in Theorie und Praxis als auch Netzwerkanalyse und Main-Thread-Scheduling kommen an den beiden Workshop-Tagen jeweils von 9 bis 16 Uhr zur Sprache.

Einen Fokus auf Angular legt der zweitägige Workshop in der darauffolgenden Woche. Am 12. und 13. Dezember geht Michael Hladky jeweils von 9 bis 17 Uhr auf die Angular-Performance-Optimierung ein. Teilnehmende des Workshops lernen in "Angular Performance at Scale – High-Speed-Angular-Anwendungen auf jedem Gerät" nicht nur, wie Leistungsengpässe in Angular-Anwendungen entstehen, sondern auch, wie sie sich aufspüren und beseitigen lassen.

Frühbucherticket bis zum 15. November

Die Veranstalter haben den Frühbucherzeitraum verlängert: Noch bis zum 15. November lässt sich ein Konferenzticket für 199 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.) erwerben, danach für 249 Euro. Ansteigende Gruppenrabatte berechnet der Online-Shop automatisch, beispielsweise ab drei Personen 10 Prozent, ab 5 Personen 20 Prozent und ab 10 Personen 25 Prozent. Für einen der zweitägigen Online-Workshops beträgt der Preis jeweils 899 Euro.

Wer über den aktuellen Stand auf dem Laufenden bleiben will, kann dem Twitter-Kanal der Veranstalter folgen und die Konferenz-Website im Blick behalten, die die Möglichkeit zum Abonnieren eines Newsletters bietet.

(mai)