enterJS Web-Performance Day: Zwei-Tages-Workshops bieten praktische Einsichten

Der enterJS Web-Performance Day findet am 15. Februar 2023 online statt. Dort zeigen Expertinnen und Experten, wie sich langsame Webanwendungen beschleunigen lassen. Die Veranstalter heise Developer, iX und dpunkt.verlag richten die Online-Konferenz in Kooperation mit enterJS-Speaker und Performance-Experte Michael Hladky aus, der neben einem Vortrag auch zwei Workshops für einen tieferen Einblick in die Performance-Optimierung von JavaScript und Angular anbietet. Der Frühbucherrabatt für die Konferenz gilt noch bis zum 25. Januar.

Die Konferenz richtet sich an Frontend-, Backend- und Webentwicklerinnen und -entwickler sowie DevOps-Spezialisten und bietet sieben 45-minütige Vorträge. Das Programm enthält unter anderem Vorträge zu React-Applikationen, CSS Houdini und kontextbezogenen Template States mit Angular. In Verbindung mit oder unabhängig von einem Konferenzbesuch lassen sich die zwei vorgelagerten Workshops besuchen.

JavaScript-Performance von Web Vitals bis Scheduling-Techniken

Am 6. und 7. Februar widmet sich Michael Hladky in seinem Workshop dem Thema "High-Speed-Webanwendungen – JavaScript-Performance jenseits der Basics". In dem Ganztages-Workshop – jeweils von 9 bis 17 Uhr – lernen Teilnehmende nicht nur, Leistungstests für ihre Webanwendung richtig durchzuführen, sondern auch, wie sie die resultierenden Metriken sinnvoll nutzen können.

Zu den vielfältigen besprochenen Tools und Techniken zählen Web Vitals, Netzwerkanalyse und Debugging von Anfragen, das Lesen der Performance-Timeline, Scheduling-Techniken und Scheduling-Prioritäten sowie Main-Thread-Scheduling und nicht-blockierende URLs.

Angular-Performance-Optimierung

Ebenfalls an zwei vollen Tagen geht Michael Hladky am 13. und 14. Februar der Frage nach, wie sich Angular-Anwendungen optimieren lassen. In dem Workshop "Angular Performance at Scale – High-Speed-Angular-Anwendungen auf jedem Gerät" befassen sich Teilnehmende von jeweils 9 bis 17 Uhr nicht nur mit der Funktionsweise der Angular-Performance-Optimierung. Auch die Optimierung von JavaScript-Code und nativer Rendering-Performance stehen auf der Agenda.

Wer an diesem Workshop teilnimmt, lernt unter anderem Best Practices für das Überprüfen der Performance und Methoden zum Beseitigen von Leistungs- und Skript-Engpässen kennen, erfährt die Unterschiede zwischen Angular DevTools und Chrome DevTools und erhält ein Verständnis für die Runtime-Performance. Auch Strategien für eine bessere Architektur und Codequalität vermittelt der Workshop.

Frühbucherrabatt gilt weiterhin

Tickets für die zweitägigen Workshops lassen sich im Online-Shop erwerben. Der Preis für die Teilnahme an einem der Workshops beträgt 899 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.). Für den Online-Konferenztag gilt weiterhin der Frühbucherrabatt: Ein Ticket kostet derzeit 199 Euro, nach dem 25. Januar steigt der Preis auf 249 Euro an. Gruppenrabatte berechnet der Online-Shop automatisch: ab drei Personen 10 Prozent, ab vier Personen 15 Prozent und für 5-9 Personen 20 Prozent.

Wer über den aktuellen Stand auf dem Laufenden bleiben will, kann dem Twitter-Kanal der Veranstalter folgen und die Konferenz-Website besuchen

