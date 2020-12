enterPy 2021: Call for Proposals für die Python-Konferenz gestartet

Nach dem erfolgreichen Auftakt der enterPy Online im Mai diesen Jahres geht die von heise Developer, iX und dpunkt.verlag organisierte Konferenz für Python in Business, Web und DevOps im Frühjahr 2021 erneut an den Start – diesmal mit drei Special Days zu ausgewählten Themenbereichen am 9. März, 15. April und 6. Mai 2021. Interessierte Python-Expertinnen und -Experten können dafür im Rahmen des Call for Proposals (CfP) ab sofort Vorschläge für Vorträge und ganztägige Workshops einreichen. Der CfP läuft bis zum 18. Januar 2021.

Themenspektrum für die enterPy Online 2021

Die Veranstalter wünschen sich Beiträge zu folgenden Themenfeldern:

Python-Grundlagen und Deep Dives,

Data Science und Machine Learning,

DevOps sowie

Web-Programmierung.

Die Vorschläge dürfen konkrete Hilfestellung für Ein- und Umsteiger bieten, aber auch gezielte praxisnahe Unterstützung für Projekte im produktiven Unternehmenseinsatz liefern. Mehr Details und thematische Anregung finden sich in den Erläuterungen zum CfP.

Wer zur Konferenz und dem CfP auf dem Laufenden bleiben möchte, kann sich auf der enterPy-Website zum Newsletter anmelden oder den Veranstaltern auf Twitter folgen.

