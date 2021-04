enterPy 2021: Frühbucherphase für den Data Workflow Day verlängert

Nach dem erfolgreichen Auftakt der enterPy 2021 am 15. April unter dem Motto "Professioneller Programmieren in Python" folgt am 6. Mai der zweite Online-Thementag, der von Heise präsentierten Python-Konferenz. Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen dabei die wichtigsten Aspekte, Best Practices und Tools rund um Data Workflows mit Python kennen. Das Vortragsprogramm ist zugeschnitten auf Projekte für datengetriebene Anwendungen im Bereich Data Science und Machine Learning.

Highlights aus dem Programm:

Dashboards und Apps mit Dash

Web-Crawling mit Python

MLops – ganz pragmatisch mit der Hand am Arm

Versionskontrolle in ML-Projekten

Professionelle Jupyter Notebooks

Aus der Praxis: Trendanalyse am Beispiel des "WallStreetBets"-Subreddits

In Online-Workshops das Know-how vertiefen

In ganztägigen Online-Workshops können Interessierte die Themen der Konferenz weiter vertiefen. Das Angebot der Workshops reicht vom professionellen Testen mit PyTest über ML-Modellentwicklung und -deployment mit mlflow, moderne Web-Applikationen mit FastAPI bis zu objektorientierter Programmierung sowie Design Patterns und Idiomen. Die Workshops sind jeweils einzeln zum Preis von 449 Euro (zzgl. 19 % Mehrwertsteuer) zu buchen.

Rabattierte Tickets für Gruppen und Studierende sowie Frühbucher

Einzeltickets für den Data-ML-Tag am 6. Mai sind noch bis 29. April zum Preis von 149 Euro (zzgl. 19 % Mehrwertsteuer) verfügbar. Darüber hinaus gibt es für Gruppen, Schüler/-innen, Studierende und Hochschulangehörige auf Anfrage einen gesonderten Rabatt.

(map)