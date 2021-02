enterPy 2021: Programm veröffentlicht – Registrierung eröffnet

Nach der Premiere der enterPy im vergangenen Jahr findet die von heise Developer, iX und dem dpunkt.verlag veranstaltete Konferenz für Python in Business, Web und DevOps auch 2021 eine Fortsetzung – diesmal verteilt auf drei Online-Thementage am 9. März, 15. April und 6. Mai. Die enterPy richtet sich gezielt an Fachleute, die Python bereits produktiv in Unternehmen einsetzen und ihre Kenntnisse im Umgang mit der Programmiersprache weiter vertiefen wollen.

Dazu widmen sich die beiden ersten Thementage den Features und Details der Programmiersprache, wobei das Augenmerk auf dem kompletten Entwicklungsprozess von der ersten Codezeile über das Testing bis hin zum produktiven Einsatz reicht. Der dritte Konferenztag zu Data Workflows ist nicht allein auf Data Scientists und Machine-Learning-Fachleute zugeschnitten, sondern bietet allen interessierten Python-Entwicklerinnen und -Entwicklern, die an datenbasierten Anwendungen arbeiten, vertiefende Einblicke in die dabei benötigten Prozesse und Tools.

Das Programm der beiden Python-Deep-Dive-Tage deckt Themen ab wie:

Type Hints und das dynamische Typsystem in Python

Typannotationen gewinnbringend nutzen

Async/Await in Python

Python auf der GraalVM

Modernisieren einer älteren Python-Codebasis

Django und GraphQL

Am Data-Workflow-Tag geht es um:

Web-Crawling und Data Science

Visualisierung von Daten und Analysen

Machine Learning DevOps

Workflows mit Jupyter

Ergänzende Online-Workshops

In ganztägigen Online-Workshops können Interessierte zudem die Themen der Konferenz weiter vertiefen. Das Angebot reicht vom Softwareengineering für datengetriebene Projekte über moderne Web-Applikationen mit FastAPI bis zu einer dreiteiligen Python-Serie, die sich von den Grundlagen der Programmiersprache über objektorientierte Programmierung bis zu Design Patterns und Idiomen spannt. Die Workshops sind jeweils einzeln zum Preis von 449 Euro (zzgl. 19 % Mehrwertsteuer) zu buchen.

Frühbucherrabatt sowie Tickets für Gruppen und Studierende

Tickets für die gesamte Konferenz oder auch einzelne Tage gibt es noch bis zum 23. Februar 2021 zum Frühbucherpreis: Das Kombi-Ticket kostet 399 Euro (zzgl. 19 % Mehrwertsteuer) – später dann 499 Euro (zzgl. 19 % Mehrwertsteuer). Einzelne Konferenztage lassen sich mit Frühbucherrabatt für 149 Euro (zzgl. 19 % Mehrwertsteuer) buchen. Der spätere Standardpreis liegt bei 199 Euro (zzgl. 19 % Mehrwertsteuer). Darüber hinaus gibt es für Gruppen, Schüler/-innen, Studierende und Hochschulangehörige auf Anfrage einen gesonderten Rabatt.

Wer zur Konferenz auf dem Laufenden bleiben möchte, kann sich auf der enterPy-Website zum Newsletter anmelden oder den Veranstaltern auf Twitter folgen.

(map)