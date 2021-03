enterPy-Online-Workshop: Software Engineering für datengetriebene Projekte

Die stets auch mit Softwareentwicklung verbundene Praxis in Projekten zu Data Science, Data Analytics oder Data Engineering führt regelmäßig zu einer Ansammlung von Jupyter Notebooks und Python-Skripten. Um dabei dennoch schnell Ideen ausprobieren und Daten explorieren zu können und gleichzeitig die Workflows bis hin zum späteren Einsatz in einer Produktivumgebung flexibel skalieren zu können, empfehlen sich Best Practices aus dem Software Engineering.

Der praxisnahe und interaktiv angelegte Onlinekurs im Rahmen der enterPy 2021 führt in die Arbeitsweisen ein und stellt die wichtigsten aktuellen Werkzeuge dafür vor, die zu reproduzierbaren Ergebnissen beitragen und Entwicklerinnen, Entwickler und Data Scientists produktiver machen.

Der Workshop findet am 12. April auf der Konferenzplattform der enterPy 2021 statt. Das Browser-basierte System benötigt keinerlei zusätzliche Software. Teilnehmende haben während des Kurses jederzeit die Möglichkeit, sich mit dem Referenten und auch untereinander per Chat und Video auszutauschen. Den Kurs leitet Christian Staudt, der als Data Scientist sowohl eigene Projekte umsetzt, aber auch regelmäßig Trainings zu Methodik und Werkzeugen der Datenanalyse durchführt.

Software Engineering für datengetriebene Projekte, Onlinekurs, 12.04.2021: Weitere Informationen und Anmeldung

