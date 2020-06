eufyCam 2 und 2C fit für HomeKit Secure Video

Zwei weitere Kameras haben künftig offiziell Zugriff auf HomeKit Secure Video. Ankers Eufycam-Baureihe wird in diesen Tagen für Apples sicheren Überwachungskamerastandard fit gemacht. Der Rollout der neuen Firmware namens 2.1.0.4h begann bereits in der vergangenen Woche, allerdings wird die Aktualisierung aller in Betrieb befindlichen Kameras laut Angaben des Herstellers bis Ende des Monats dauern – er plant einen gestaffelten Rollout.

Drahtlos dank integrierter Batterie

Kompatibel zum sicheren HomeKit-Video sind ab sofort sowohl die Eufycam 2 als auch die 2C. Beide beherrschen 1080p-Videoaufnahme, enthalten eine Infrarotaufnahmefunktion für die Nacht, sind dank integriertem Akku drahtlos ohne Stromverbindung nutzbar (die Kamera schaltet sich erst bei Bewegung ein) und sind wettergeschützt, also auch für Außenbereiche geeignet.

Andere bereits verfügbare HomeKit-Secure-Video-Kameras von Logitech, Netatmo oder Robin benötigen eine Kabelverbindung. Die Eufycam 2C ist kostengünstiger als die Eufycam 2. Unterschied zwischen den zwei Modellen ist die Nutzbarkeitsdauer: Die 2C hält bis zu 180 Tage am Stück durch, die 2 sogar bis zu 365 Tage.

Abogebühr geht an Apple

Eine Gebühr an Anker fällt für die Verwendung von HomeKit Secure Video nicht an. Allerdings muss der Kunde ein Abo für mehr iCloud-Speicherplatz abgeschlossen haben, wenn Videos neben dem reinen Streaming auch gesichert werden sollen. Es werden bei einer Kamera mindestens 3 Euro im Monat für das 200 GByte-Paket fällig. Wer bis zu fünf Kameras nutzen möchte, benötigt das 2 TByte-iCloud-Paket – es kostet 10 Euro im Monat.

Auf den vorhandenen iCloud-Speicherplatz angerechnet werden HomeKit-Secure-Video-Aufnahmen übrigens nicht – wobei jeweils Aufzeichnungen von maximal zehn Tagen vorgehalten werden, die allerdings nur dann aktiv sind, wenn es Bewegungen vor der Kamera gibt. Eine Rund-um-die-Uhr-Aufzeichnung gibt es bei dem Apple-Standard nicht.

Lesen Sie auch HomeKit Secure Video: Überwachung mit Apple

Verkauf im Zweierpack

Die Eufycam-Geräte werden von Anker jeweils in einem Zweierpaket mit Basisstation verkauft. Preislich geht es bei 240 Euro für die 2C-Modelle los, die Variante 2 ist laut offizieller Preisempfehlung für 350 Euro zu haben.

(bsc)