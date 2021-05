heise-Academy-Kurs: Jetzt Rabatt für "Datenvisualisierung mit Python" sichern

Die Themenbereiche Data Science und Machine Learning sind aktuell gefragter denn je. Eine Herausforderung, der sich alle Entwickler:innen dabei stellen müssen, ist es, die mit Datenanalysen gesammelten Erkenntnisse richtig zu visualisieren. Im achtstündigen Online-Kurs der heise Academy lernen Teilnehmer:innen, wie sie die Werkzeuge Matplotlib, Plotly und Dash und die Programmiersprache Python dafür einsetzen können. Als attraktives Angebot im Rahmen des Starts der heise Academy können Interessierte bis zum 26. Mai 50 Prozent beim Kauf sparen. Damit kostet der Kurs nur 64,50 Euro.

Von Experten für Experten

Trainer des Kurses ist Wadim Wormsbecher, der als Educational Data Scientist beim Berliner Start-up StackFuel arbeitet und regelmäßig Lernkurse zu verschiedenen Schwerpunkten in den Themengebieten Data Science und künstlicher Intelligenz entwickelt. Im Kurs lernen Teilnehmer:innen, wann welche Grafiktypen für die Datenvisualisierung besonders gut geeignet sind. Dann lernen sie die Werkzeuge Matplotlib, Plotly und Dash kennen und setzt sie in anschaulichen Beispielen selbst ein. Am Ende des Kurses sind Teilnehmer:innen in der Lage, Daten wirkungsvoll zu visualisieren und beherrschen viele Best Practices, die bei der Arbeit als Data Scientist und beim Einsatz der Tools hilfreich sind.

Die Spielzeit des Online-Kurses beträgt rund acht Stunden und umfasst über 60 Lektionen. Teilnehmer:innen erhalten zudem Zugriff auf interaktive Jupyter Notebooks und können ihr Wissen mit eingebauten Quiz-Sektionen überprüfen und den Kurs vollständig in einem textbasierten Transkript durchsuchen. Weitere Informationen finden Sie auf der Detailseite des Kurses.

