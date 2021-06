heise-Academy-Kurs: Jetzt Rabatt für "Natural Language Processing" sichern

Die Themenbereiche Data Science und Machine Learning sind aktuell gefragter denn je. Besonders das Teilgebiet des Natural Language Processing findet viele Anwendungszwecke und schafft spannende Erkenntnisse. Im elfstündigen Online-Kurs der heise Academy lernen Teilnehmer:innen, wie sie mit Python in der Praxis Machine-Learning-Verfahren einsetzen, um natürlichsprachige Texte zu analysieren und Transfer Learning einzusetzen, um Fragen zu Texten automatisiert beantworten zu können. Mit dem Gutschein-Code NLP50JUNI2021 können Sie bis zum 26. Juni 50 Prozent beim Kauf sparen. Damit kostet der Kurs nur 64,50 Euro.

Von Experten für Experten

Trainer des Kurses ist Christian Winkler, der als Data Scientist und Machine Learning Architect bei datanizing arbeitet, regelmäßig Vorträge und Workshops zu verschiedenen Schwerpunkten in den Themengebieten Data Science und künstlicher Intelligenz hält und häufig Fachartikel dazu publiziert. Im Kurs lernen Teilnehmer:innen mit 60 interaktiven Jupyter Notebooks, wie sich NLP von anderen Methoden abgrenzt und wie sie Text akquirieren und extrahieren. Am Ende des Kurses sind Teilnehmer:innen in der Lage, ML-Methoden für Textdaten anzuwenden, semantische Ähnlichkeiten herauszuarbeiten und mit Transfer Learning Algorithmen Fragen zu Texten beantworten zu lassen.

Die Spielzeit des Online-Kurses beträgt rund elf Stunden und umfasst über 90 Lektionen. Teilnehmer:innen erhalten zudem Zugriff auf interaktive Jupyter Notebooks und können ihr Wissen mit eingebauten Quiz-Sektionen überprüfen und den Kurs vollständig in einem textbasierten Transkript durchsuchen. Weitere Informationen finden Sie auf der Detailseite des Kurses.

(bbo)