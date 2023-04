heise Jobs IT Tag in Frankfurt am Main am 20. April 2023

Am Donnerstag, den 20.04.23, von 12 bis 17 Uhr findet der heise Jobs IT Tag in der IHK an der Börse in Frankfurt am Main statt. Etliche Aussteller präsentieren hier ihre offenen Stellen und suchen Sie als neuen Mitarbeiter.

Egal ob als Entwickler, Developer oder als Fachinformatiker, hier finden Sie Ihren Traumjob. Zudem gibt es beim heise Jobs IT Tag einen Lebenslaufcheck, Bewerbungsfotos und Catering.

Der heise Jobs IT Tag ist kostenlos. Wir benötigen lediglich eine Registrierung auf unserer Anmeldeseite.

