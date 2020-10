heise Security Prevent: IT-Risiken im Griff

Investieren Sie einen halben Tag, um sich über aktuelle Gefahren und Anforderungen an Security und Datenschutz zu informieren. Die heise Security Prevent vermittelt Ihnen ein aktuelles Bild der IT-Security-Lage, hilft Ihnen, mit den Anforderungen an Datenschutz umzugehen, und gibt konkrete praktische Tipps zum Umgang mit IT-Security-Vorfällen.

Kompakt, kompetent und zu 100% herstellerunabhängig

Das garantiert das Kern-Team der heise-Security-Konferenz: Jürgen Schmidt, Leiter von heise Security, gibt einen kompakten Überblick der aktuell drohenden Gefahren und wie man sich davor schützt. Jörg Heidrich, Justitiar des Heise-Verlags informiert, wie Sie Ihr Unternehmen für die ständig steigenden Anforderungen an den Datenschutz fit machen. Und der freiberufliche Security-Berater Dr. Christoph Wegener gibt praktische Handreichungen für die Vorbereitung auf IT-Security-Vorfälle. Den Abschluss bildet ein Fachgespräch der Referenten zum Thema Cybercrime, in das Frank Puschin seine Erfahrung aus der Zentralen Ansprechstelle Cybercrime des LKA Niedersachsen einbringt.

Dieses redaktionelle Webinar richtet sich an IT-, Sicherheits- und Datenschutzverantwortliche in Unternehmen und Organisationen; aber auch Netzwerkadministratoren und Mitarbeiter in Security-Teams profitieren vom aktuellen Überblick, den die Veranstaltung vermittelt. Die heise Security Prevent findet am 10. November 2020 um 9:00 statt; sie ist auf etwa 4 Stunden angelegt und bietet dabei reichlich Zeit für Ihre Fragen.

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich und Ihr Unternehmen optimal vorzubereiten. Die Teilnahme an der heise Security Prevent kostet 298 Euro. Für Firmen gibt es rabattierte Mehrplatz-Lizenzen und Mitglieder von heise Security Pro erhalten selbstverständlich einen kostenlosen Zugang. Weitere Informationen und die Möglichkeit, sich anzumelden, finden Sie auf der Web-Site zu:

(ju)