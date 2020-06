heise Security Pro: Das neue Profi-Paket für IT-Security

heise Security Pro ist das neueste Projekt der heise Security-Redaktion, die seit 17 Jahren die größte deutschsprachige IT-Security-Plattform betreibt. Highlight ist eine neue Expertenplattform, auf der sich IT-Profis vernetzen und rund um das Thema Security austauschen. Kombiniert mit den hochwertigen Inhalten aus Konferenzen und Webinaren ergibt das ein attraktives Profi-Paket für mehr IT-Sicherheit in Ihrer Firma.

Das Angebot von heise Security wird durch das neue Profi-Paket nicht eingeschränkt: Die Redaktion liefert nach wie vor alle wichtigen News und Hintergrund-Informationen rund um die IT-Sicherheit – kostenlos und aktuell. heise Security Pro richtet sich an IT-Sicherheits- und Datenschutzverantwortliche in Firmen, die auch die kostenpflichtigen Angebote von heise Security nutzen wollen und sich zusätzlich mehr Kontakt zur Redaktion und anderen IT-Security-Profis wünschen.

Das Security-Paket für Profis

So enthält das Paket die Teilnahme an allen Security- und Datenschutz-Webinaren auf heise online, ein Ticket für die jährliche heise Security Konferenz sowie drei heise+ Lizenzen mit allen Inhalten aus c't, iX und so weiter. Selbstverständlich ist auch Desinfec't mit dabei. Darüber hinaus bietet die aktuell im Aufbau befindliche Expertenplattform unter anderem exklusive Themen-Specials ("Ask me Anything"), einen wöchentlichen Newsletter und neue Chat-Möglichkeiten.

Das Profi-Paket für IT-Security kostet 995 Euro im Jahr. Bis zum offiziellen Start der neuen Expertenplattform gibt es ein Einführungsangebot, bei dem das erste Jahr nur 495 Euro kostet und trotzdem bereits alle Webinare, Konferenzen und so weiter umfasst. Weitere Informationen und die Möglichkeit, sich für heise Security Pro zu registrieren, finden Sie auf auf der Seite zu unserem neuen Angebot:

(ju)