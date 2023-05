heise Security Tour 2023: Vertrauen – aber wem, wann und wie?

Die diesjährige heise Security Tour beschäftigt sich mit dem Thema Vertrauen. Die Vorträge geben Praxis-orientierte Antworten auf Fragen wie: Wem oder was kann man wann oder wie vertrauen? Die Eintageskonferenz richtet sich dabei vor allem an IT-, Sicherheits- und Datenschutzverantwortliche, die ihre Unternehmens-IT vor der steigenden Gefahr durch Angriffe schützen müssen.

Genau dabei unterstützen dich diese Talks mit einer "Vertrauens-Checkliste", Themen wie "Zero Trust in der Praxis" und dem praxisorientierten Pro&Contra-Talk: "Microsoft Exchange – natürlich online?". Zur Eröffnung liefert Jürgen Schmidt, Leiter von heise Security, ein exklusives Lagebild der IT-Security, bei dem er das Geschehen des letzten Jahres zusammenfasst und analysiert, um daraus Trends für die nähere Zukunft abzuleiten. Heise-Justiziar Joerg Heidrich gibt einen Überblick zum IT-Recht unter anderem mit NIS2 und KI & Copyright. Und zum Abschluss gibt "KI: Wenn selbstlernende Maschinen sich gegenseitig hacken" einen Ausblick auf eine Zukunft, die bereits begonnen hat.

Zu 100 Prozent unabhängig

Wie bei allen "heise Security"-Veranstaltungen wurde das Programm von der Redaktion zusammengestellt und es gibt keine bezahlten Werbevorträge. Erstmalig gibt es bei den Präsenz-Terminen der Tour am Vortag auch spezielle Workshops zu verschiedenen Themen von "Recht für Admins" bis hin zu "Incident Handling & Response". Außerdem organisieren wir am Vorabend ein geselliges Get-Together in einer externen Location.

Die Teilnahme an der Konferenz kostet 645 Euro in Köln und Stuttgart; bei den beiden Online-Terminen 595 Euro. Für Mitglieder von heise Security Pro ist die Teilnahme an der Konferenz natürlich kostenlos (ihr erhaltet Gutscheincodes in den Veranstaltungshinweisen des Pro-Forums).

Termine:

(31.5.+) 01.06.23 Köln

(14.6 +) 15.06.23 Stuttgart

29.06.23 digital

27.09.23 digital

Hier gibt es das komplette Programm und die Möglichkeit, sich anzumelden:

... und hier mehr zu heise Security Pro:

(ju)