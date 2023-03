heise Security Tour 2023: Wissen schützt!

Das Konferenzprogramm der diesjährigen heise Security Tour beschäftigt sich zentral mit dem Thema “Vertrauen”. Die Vorträge geben Praxis-orientierte Antworten auf Fragen wie: Wem oder was kann man wann oder wie vertrauen? Und warum überhaupt? Die Eintageskonferenz richtet sich dabei vor allem an IT-, Sicherheits- und Datenschutzverantwortliche, die ihre Unternehmens-IT vor der steigenden Gefahr durch Angriffe schützen müssen.

Und genau dabei unterstützen dich diese Talks mit einer "Vertrauens-Checkliste", Themen wie "Zero Trust in der Praxis" und dem praxisorientierten Pro&Contra-Talk: "Microsoft Exchange – natürlich online?". Zur Eröffnung liefert Jürgen Schmidt, Leiter von heise Security, ein exklusives Lagebild der IT-Security, bei dem er das Geschehen des letzten Jahres zusammenfasst und analysiert, um daraus Trends für die nähere Zukunft abzuleiten. Heise-Justiziar Joerg Heidrich gibt einen Überblick zum IT-Recht unter anderem mit NIS2 und KI & Copyright. Und zum Abschluss gibt ein Vortrag zu "KI: Wenn selbstlernende Maschinen sich gegenseitig hacken" einen Ausblick auf eine Zukunft, die bereits begonnen hat.

Zu 100 Prozent unabhängig

Wie bei allen "heise Security"-Veranstaltungen wurde das Programm von der Redaktion zusammengestellt und es gibt keine bezahlten Werbevorträge. Erstmalig gibt es bei den Präsenz-Terminen der Tour am Vortag auch spezielle Workshops zu verschiedenen Themen von "Recht für Admins" und "Sicherer Einsatz von Microsoft 365" bis hin zu "Incident Handling & Response" und "KRITIS-Vorgaben umsetzen". Außerdem organisieren wir am Vorabend ein geselliges Get-Together in einer externen Location.

Die Teilnahme an der Konferenz kostet regulär 645 Euro in Köln und Stuttgart; bei den beiden Online-Terminen 595 Euro. Aktuell gilt noch ein Frühbucherrabatt auf 595 respektive 545 Euro. Für Mitglieder von heise Security Pro ist die Teilnahme an der Konferenz natürlich kostenlos (ihr erhaltet Gutscheincodes im Pro-Newsletter und im Pro-Forum).

Termine:

(31.5.+) 01.06.23 Köln

(14.6 +) 15.06.23 Stuttgart

29.06.23 digital

27.09.23 digital

Hier gibt es das komplette Programm und die Möglichkeit, sich anzumelden:

... und hier mehr zu heise Security Pro:

(ju)