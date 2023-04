heise Security Tour: Workshops zu Incident Response, Recht für Admins und mehr

Die heise Security Tour bietet im Vorprogramm am 31. Mai in Köln und am 14. Juni in Stuttgart erstmals auch Workshops an. Diese vertiefen in kleinen Gruppen von maximal 15 Teilnehmern ein Thema so weit, dass man es anschließend direkt in seine Praxis umsetzen kann. Das Spektrum geht dabei von "Recht für Admins" bis hin zu "Incident Response" und "Sicherer Einsatz von Microsoft 365". Einige Themen werden auch als halbtägige Veranstaltung am Nachmittag des Anreisetags angeboten.

Zu 100 Prozent unabhängig

Wie auch die eigentlichen Vorträge des Konferenzprogramms hat auch bei den Workshops die Redaktion die Themen und Trainer handverlesen. Das garantiert Unabhängigkeit und Hersteller-Neutralität. Hier die einzelnen Workshop-Themen im Überblick:

31. Mai in Köln

Recht für Admins – rechtssicherer IT-Betrieb: Grundlagen, Stolperfallen und praktische Lösungen

Incident Handling & Response (fast ausverkauft)

Security Flight Levels – wie kommt die Security "wirklich" ins Unternehmen? (Halbtages-Workshop)

14. Juni in Stuttgart

Angriffe auf und Absicherung von Azure und Azure Active Directory (fast ausverkauft)

Kritische Infrastrukturen – Vorgaben und Umsetzungsmöglichkeiten

Sicherer Einsatz von Microsoft 365 (Halbtages-Workshop)

Die Teilnahme ist auch unabhängig vom Konferenzprogramm am Folgetag möglich. Sie kostet 980 Euro für die Ganztages- und 480 Euro für die Halbtages-Workshops (Preise inkl. Mehrwertsteuer). Mitglieder von heise Security Pro erhalten einen Rabatt von 10 Prozent und können kostenlos an der anschließenden Konferenz teilnehmen (siehe Agenda im Pro-Forum). Hier gibt es das komplette Programm und die Möglichkeit, sich anzumelden:

Mehr zu heise Security Pro gibt es hier:

(ju)