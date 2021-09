heise Security Tour am Donnerstag: Praxiswissen für die Security-Achterbahn 2021

KRITIS 2.0 und ein neues Telekommunikations-Telemedien-Datenschutzgesetz – allein im rechtlichen Bereich ändert sich derzeit einiges. Die aktuellen Entwicklungen im Bereich Cybercrime stellen IT-Sicherheits- und Datenschutzverantwortliche ebenfalls vor neue Herausforderungen. Die heise Security Tour am 9. September 2021 gibt praxisrelevanten Hilfestellung beim Umgang mit diesen Themen.

Wie immer hat die heise-Security-Redaktion Themen und Referenten handverlesen, um Ihnen ein attraktives Programm zu bieten. Jürgen Schmidt, Leiter von heise Security, liefert zur Einstimmung ein fundiertes Lagebild der IT-Sicherheit, gefolgt vom juristischen Teil, den Christoph Wegener und Jörg Heidrich bestreiten.

Besondere Programm-Highlights sind Stefan Strobels Vortrag "So werfen Sie Ihr Geld zum Fenster raus - oder wie man sein Security-Budget gezielt einsetzt" und eine praxisnahe Analyse zu Cyber-Versicherungen. Linus Neumann, hat als Sicherheitsexperte den Gesamtverband der Deutschen Versicherer (GDV) bei deren Konzeption beraten und ist deshalb prädestiniert für einen Talk zu: "Cyber! Versicherung! Will ich das wirklich haben?", in dem auch wertvolle Tipps abfallen, wie man im Zweifelsfall die richtige für den eigenen Bedarf findet.

1 Tag – 6 Talks – 2 Termine

Die heise Security Tour 2021 ist eine eintägige Online-Konferenz mit viel Raum für Ihre Fragen und Gespräche mit Referenten und Kollegen. Sie richtet sich vor allem an IT-Security- und Datenschutz-Verantwortliche in Unternehmen. Das Programm am 9. September deckt sich weitgehend mit der Veranstaltung im Juni, das von den Teilnehmern bereits hervorragendes Feedback erhalten hat. Die Teilnahme kostet 499 Euro; Mitglieder von heise Security Pro können natürlich kostenlos an der Konferenz teilnehmen.

Weitere Informationen zum Programm und die Möglichkeit sich anzumelden gibt es auf der Web-Seite zur

