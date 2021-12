heise-Security-Webinar: Log4j – der Praxis-Ratgeber für Admins

Wer nicht riskieren will, dass über Weihnachten eine Cybercrime-Bande via Log4Shell die Firmen-IT kapert, muss jetzt handeln. Wenn Sie sich dabei von all den Advisories und den sich ständig weiterentwickelnden Ratschlägen überfordert fühlen, hilft das heise-Security-Webinar Die Log4j-Lücke – der Praxis-Ratgeber für Admins

Frank Ully, professioneller Penetration Tester und Sicherheitsberater, erklärt darin die Hintergründe zur weitverbreiteten Sicherheitslücke Log4Shell mit einem Schwerpunkt auf Sicherheitsverantwortliche, die jetzt ihre Firmen-IT absichern müssen. Dabei geht es dann vorrangig darum, das eigene Risiko realistisch zu bewerten, verwundbare Dienste und Applikationen aufzuspüren und diese bestmöglich abzusichern. Das heißt primär, patchen wo möglich, Risiko minimieren, wo das nicht geht – und nicht zuletzt vorsorgen für den Fall, dass doch noch etwas passiert. Im Webinar erklärt Ully, wie Sie das realistisch in die Praxis umsetzen.

Redaktionell und unabhängig

Das Webinar am Montag, dem 20. Dezember, 11 Uhr richtet sich an Administratoren und Security-Verantwortliche in Firmen, Behörden und Organisationen und ist zu 100 Prozent unabhängig und werbefrei. Es ist auf circa 60 Minuten angelegt und bietet dabei viel Raum für Ihre Fragen. Die Teilnahme kostet 99 Euro; für Mitglieder von heise Security Pro ist sie natürlich kostenlos (sie erhalten demnächst über den exklusiven Newsletter den passenden Code). Mehr Informationen und die Möglichkeit sich anzumelden, finden Sie auf:

