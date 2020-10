heise Security Webinar: Sichere PC-Hardware-Konfiguration

Bürocomputer und Business-PCs haben besondere Funktionen wie CSME, AMT, DASH, VBS und DRTM. Die können Admins die Arbeit erleichtern und die Sicherheit stärken – wenn man sie kennt und weiß, wie man sie richtig nutzt. Das heise Security Webinar erklärt Ihnen, was Sie dazu wissen müssen.

100% herstellerunabhängig

Christoph Windeck ist der Hardware-Guru beim c't magazin, zu dem wir von heise Security gehen, wenn wir zum Beispiel etwas über Intels Management Engine wissen wollen. In diesem heise Security Webinar erklärt er Ihnen die Spezialfunktionen von PC-Hardware und -BIOS, wie man sie richtig einsetzt und was man getrost ignorieren kann. Gerüstet mit diesem Wissen können Sie selbst eine Basiskonfiguration für sicheren und zuverlässigen Betrieb Ihrer Unternehmens-PCs umsetzen.

Dieses redaktionelle Webinar richtet sich an IT-Sicherheitsverantwortliche, Administratoren, Systemintegratoren und Hardware-Spezialisten in Unternehmen. Es findet am 17. November 2020, 10:00 statt und dauert insgesamt etwa 90 Minuten; dabei ist reichlich Zeit für Ihre Fragen vorgesehen. Die Teilnahme kostet 119 Euro; Mitglieder von heise Security Pro erhalten selbstverständlich einen kostenlosen Zugang (der Code dazu kommt über den Newsletter). Weitere Informationen und die Möglichkeit, sich anzumelden, finden Sie auf der Web-Site zu:

(ju)