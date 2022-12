heise Security Webinar: Zero Trust – vom Buzzword zum praktischen Einsatz

Zero Trust hat im letzten Jahr eine steile Marketing-Karriere hingelegt und findet sich mittlerweile auf jeder Bullshit-Bingo-Karte mit Security-Bezug. Doch die Ideen hinter Zero Trust beruhen auf solider Security-Architektur. Und es gibt jetzt auch Produkte, die das tatsächlich umsetzen und euch bei der Realisierung von Zero-Trust-Ideen helfen können. Doch um davon zu profitieren, muss man zuerst die Konzepte von Zero Trust verstehen.

Denn die Grundidee von Zero Trust ist keineswegs, nichts und niemandem zu vertrauen. Aber man sollte grundsätzlich immer erst prüfen, ob es eine solide Basis für dieses Vertrauen gibt. Im heise-Security-Webinar erklärt Stefan Strobel, welche grundlegenden Konzepte bei der Umsetzung von Zero Trust helfen und welche Produktkategorien das sinnvoll unterstützen. Zur Sprache kommen dabei unter anderem Mikrosegmentierung, Conditonal Access und die Rolle von TLS. Im Anschluss geht es darum, wie ihr das auf eure vorhandene IT-Infrastruktur anwenden und den für euch richtigen Einstieg in die Zero-Trust-Welt finden könnt.

Zu 100% unabhängig und praxisorientiert

Dieses Webinar wurde gemeinsam mit dem Referenten von der heise-Security-Redaktion konzipiert; denn heise-Security-Webinare sind keine Werbeveranstaltungen, sondern zu hundert Prozent unabhängig. Die Zielgruppe sind Administratoren, IT-, Sicherheits- und Datenschutzverantwortliche in Firmen und auch kleinen, mittleren Unternehmen.

Das Webinar findet am 25. Januar 2023 um 10 Uhr statt und dauert etwa 90 Minuten. Die Teilnahme kostet regulär 145 Euro; noch bis zum 9. Januar gibt es ein Frühbucherticket für 115 Euro. Mitglieder von heise Security Pro können natürlich kostenlos teilnehmen (ihr bekommt den Link zur kostenlosen Anmeldung mit dem nächsten Pro-Newsletter). Mehr Informationen und die Anmeldung zum Webinar gibt's auf:

Mehr Infos zu heise Security Pro findest du hier:

(ju)