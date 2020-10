heise-Security-Webinar am Donnerstag: In die Cloud – aber sicher

Inés Atug und Manuel Atug begleiten und analysieren seit vielen Jahren Cloud-Projekte. Viele davon führen zu Katastrophen oder erfüllen die darin gesetzten Erwartungen nicht einmal ansatzweise. Im heise-Security-Webinar am Donnerstag, den 8.Oktober erklären sie nicht nur, was Unternehmen typischerweise falsch machen, sondern geben ganz konkrete Hilfestellung, wie Sie Ihr Cloud-Projekt auf die richtigen Schienen setzen.

In der Artikel-Serie "Cloud für Unternehmen" geben die Atugs bereits erste Einblicke in typische Fehler, Angriffsszenarien und die richtige Vorbereitung. Im Webinar bereiten sie die Inhalte gezielt für IT- und Sicherheitsverantwortliche auf und stehen mit ihrer Cloud-Expertise auch für Ihre Fragen zu Cloud-Strategien und Sicherheitskonzepten zur Verfügung.

100% herstellerunabhängig

Das heise-Security-Webinar In die Cloud – aber sicher findet am Donnerstag, den 8.10.2020 um 11:00 statt und dauert etwa 90 Minuten. Dabei ist natürlich auch Zeit für Fragen und Antworten vorgesehen. Es richtet sich an IT-, Datenschutz- und Security-Verantwortliche. Die Veranstaltung ist wie alle heise-Security-Webinar zu 100 Prozent herstellerunabhängig; die Teilnahme kostet 149 Euro.

