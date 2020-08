heise+ Update: Der Newsletter vom 14. August 2020

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Comics? Comics! Obwohl das natürlich selbst bei vielen Marvel- und DC-Comics seit einiger Zeit "Graphic Novel" heißt ... Es ist faszinierend, was es in dem Bereich an Literatur gibt, dafür müssen nicht einmal Namen wie Frank Miller oder Art Spiegelman fallen. Umso ärgerlicher fand ich, dass E-Book-Reader dafür bislang nicht wirklich taugten, egal, wie bewusst reduziert oder schwarz-weiß gehalten einzelne Graphic Novels tatsächlich daherkamen. Aber auch für Zeitschriften waren E-Book-Reader bislang eigentlich unbrauchbar. Das soll nun alles besser werden: Wir haben getestet, wie gut sich Comics und Zeitschriften auf dem PocketBook Color mit der neuesten Generation von farbigen E-Ink-Displays machen.

Endlich bunte eBooks PocketBook Color mit E-Ink-Farbdisplay für Comics und Co.

Wo wir schon bei bunten Bildern sind: Bei Vielen schlummern ja immer noch einige scheinbar verlorene Bildschätze auf analogen Filmen, andererseits gibt es auch in digitalen Zeiten noch viele Anhänger der Analog-Fotografie (und ihre Zahl steigt in letzter Zeit wieder). Trotz aller Freude an der analogen Technik ist jedoch immer wieder vorteilhaft, die Bilder auch digital vorliegen zu haben. Und es gibt eine schnelle Alternative zu den langsamen Scannern: Filme lassen sich in hoher Güte abfotografieren.