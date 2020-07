heise+ Update: Der Newsletter vom 17. Juli 2020

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ich bin mir wirklich immer noch nicht schlüssig, wohin das bei mir gehen soll mit dem heimischen Soundsystem. Im Wohnzimmer habe ich mich tatsächlich vor Kurzem durchgerungen, meinen altgedienten, wunderbaren Akai-Stereoverstärker mit zwei Audioline-Standboxen gegen eine digitale Soundbar mit zwei über WLAN angebundenen Rear-Lautsprechern auszutauschen. Mögen mich gestandene HiFi-Freaks jetzt auch verdammen: In dem Setup ist schon Wumms drin, sowohl fürs Filme gucken als auch fürs Musik hören. Aber als Musik-Aficionado hänge ich, trotz ausführlicher Tests und beeindruckender Ergebnisse unter anderem mit eher schwierigen Stücken wie Tin Pan Alley von Steve Ray Vaughan, So What von Miles Davis oder The Rothko Chapel von Morton Feldman, doch noch etwas dem klassischen Stereo-Verstärker nach.

Ob mir da unsere Übersicht über die Audio-Video-Receiver fürs Heimkino weiterhilft? Sie sind zumindest mit dem gewohnten Stereo-Verstärker weit eher vergleichbar als die digitale Soundbar. Und man könnte beliebige Lautsprecher dran hängen, eben auch die bereits vorhandenen Standboxen. Vielleicht geht es Ihnen ähnlich wie mir, vielleicht suchen Sie auch einfach nur endlich eine gute Lösung fürs Wohnzimmer - der Artikel sollte Ihnen auf jeden Fall weiterhelfen.