heise+ Update: Der Newsletter vom 19. Juni

viele Informatik-Studenten kamen in den vergangenen Jahren zumindest im Grundstudium in den Genuss, sich mit Java beschäftigen zu dürfen. Das modernere Kotlin setzt an den wichtigsten Schmerzpunkten von Java an und überzeugt mit kompakter sowie verständlicher Syntax. Falls Sie sich selbst davon überzeugen wollen, bietet unser Ratgeber Ihnen einen kompakten Einstieg in die Programmierung mit Kotlin.

Wenn Ihnen zum Wochenende die Laune eher nach Unterhaltung statt Programmieren steht, lohnt ein Blick in unseren Vergleich der Spiele-Flatrates Origin Access, Uplay und Xbox Game Pass.

Vielleicht möchten Sie aber auch ein bisschen basteln? Da hätten wir in dieser Ausgabe des Newsletters gleich zwei Themen in petto: Wir haben für Sie geprüft, was eine schnelle Grafikkarte in einem Hackintosh bringt. Dazu und zahlreichen Fragen rund um macOS auf PC-Hardware hat unser Kollege Alexander Spier im AMA-Livestream Rede und Antwort gestanden. Wenn Sie unser Ask Me Anything verpasst haben, können Sie die Aufzeichnung der Fragestunde bei YouTube nachschauen:

Fragestunde mit Alexander Spier rund um den "Hackintosh"

Außerdem hat Make ein spannendes Bastelprojekt aufgetan: das digital-holographisches Mikroskop für Open Science (HolMOS) mit einem Raspberry Pi als Herzstück. Während man bei herkömmlichen Mikroskopen seine Proben oft färben und präparieren muss, kann man auf solche Vorarbeiten bei 3D-Mikroskopen auf Basis der digitalen Holographie verzichten. Eine spannende Lektüre, selbst wenn Sie das Mikroskop nicht nachbauen.

Lesen Sie auch Holographie-Mikroskop mit Raspberry Pi bauen

Wenn ich schon in Richtung Forschung abbiege, darf ich als Physiker Ihnen natürlich nicht den Artikel von Wolfgang Richter zur Dunklen Materie vorenthalten. Er klärt nicht nur über den aktuellen Stand bei der Suche nach Dunkler Materie auf, sondern beantwortet auch gleich noch die Frage, was die Dunkle Materie mit Warmduschern zu tun hat ;-)

Lesen Sie auch Physik: Der Dunklen Materie auf den Fersen

Und nun wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende,

Ihr Volker Zota

(Chefredaktion heise online) (vza)