heise+ Update: Der Newsletter vom 28. August 2020

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

hach, so ein Urlaub ist doch immer viel schneller vorbei als gedacht. Und das Wetter ist gleich mit umgeschlagen, sodass Herbst(sturm)-Feeling aufkommt. So habe ich immerhin genug Zeit, den Umstieg auf mein neues Smartphone abzuschließen, mit dem ich eigentlich schönere Fotos vom Strand schießen wollte als mit meinem alten. "Eigentlich" hätte es nämlich noch vor dem Urlaub ankommen sollen, aber entweder der Hersteller oder der Versandhändler haben sich anscheinend bei Ihrer Rabattaktion vergaloppiert. So bekam ich die Zustellbenachrichtigung erst, als wir ziemlich genau 405 km Luftlinie von unserem Briefkasten entfernt waren ... geworden ist es übrigens das OnePlus Nord, das wird kürzlich gegen das Google Pixel 4a antreten ließen.

Nachdem es im letzten Newsletter um High-End-Hardware für den Flight Simulator ging, zeigen wir diese Woche ein Herz für kleinere Rechenleistungen. Wir haben uns angeschaut, was Intels günstigste Prozessoren taugen, die schon ab 35 Euro zu haben sind. In dem Artikel erläutert Carsten Spille, welche Recheneinheit ein Schnäppchen ist und wovon Sie besser die Finger lassen sollten.