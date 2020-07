heise+ Update: Der Newsletter vom 3. Juli 2020

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

genau wie das angekündigte Wetter kann ich mich nicht so richtig entscheiden, was ich am Wochenende tun soll – bei Sonne ab in den Garten oder bei Starkregen in der Bude verkriechen. Rasenmähen steht auf jeden Fall an und damit – wie mehrmals im Jahr – die Frage, ob diese Aufgabe nicht doch ein Elektroschaf für mich erledigen kann. Die Kollegen von Mac & i haben gerade erst Mähroboter ab 620 Euro getestet, die sich freilich nicht nur mit iOS-App, sondern auch über Android steuern lassen.

Egal, ob bei hohen Temperaturen oder der nahenden Gewitterfront: Als Radfahrer wünsche ich mir in diesem Moment ein bisschen Extraschub. Also schnell den Akkuschrauber an den Dynamo geschraubt und losgefahren! Ganz so einfach ist es dann doch nicht (mal abgesehen von den gesetzlichen Regularien), nichtsdestotrotz ließe sich mit etwas Elektronik, Handarbeit und einem Arduino ein normales Fahrrad zum alltagstauglichen E-Bike modden.