heise+ Update: Der Newsletter vom 5. Juni 2020

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ich scheine dieser Tage wieder mal in Bastel- und Experimentier-Laune zu sein. Sich mit relationalen Datenbanken zu beschäftigen (auch wenn es natürlich bereits neuerer Konzepte gibt, das hat aber auch etwas Nostalgisches, immerhin ist es ein Weilchen her, dass ich mich mit der Version von DB2 für OS/2 herumgeschlagen habe. Was es aber weit über Nostalgie hinaus spannend macht, sind die neueren Ansätze, die nicht gleich in NoSQL-Gefilde abzweigen, die jüngere DBMS realisieren.

Datenbanken im Vergleich Open-Source-Datenbanken MySQL, MariaDB und PostgreSQL

Und wenn ich schon dabei bin, mal wieder etwas Neues zu lernen und auszuprobieren: Bei den Programmiersprachen bleibt die Zeit ja auch nicht stillstehen. Nicht nur, dass bekannte Sprachen einer ständigen Evolution unterliegen (es sei nur auf den C++20-Kurs der Developer-Kollegen verwiesen...). Auch unbekanntere oder gar neue Sprachen entwickeln sich und erobern einen Platz in der Entwickler-Welt. Zu den zwar nicht neuen, aber trotz einiger interessanter Konzepte eher unbeachteten Skriptsprachen gehört Lua. Diese weitgehende Nicht-Beachtung hat Lua keineswegs verdient.

Programmierung mit Lua So tickt die erweiterbare Skriptsprache

Nun, immer nur mit Software experimentieren, das kann auch mal langweilig werden. Etwas Hardware-Bastelei, die auch gleich noch dabei hilft, das eigene Zuhause zum Paradiesgarten zu machen, verschafft Abwechslung. Okay, das mit dem Paradiesgarten mag ein kleines bisschen übertrieben sein, aber probieren Sie es doch einfach selbst und bauen Sie ein autonomes Gewächshaus mit einem Arduino.

Selbstbau mit Arduino Ein autonomes Gewächshaus

Genug der Bastelei: Wir.Müssen.Reden. Es sind ja nicht nur die Veranstalter von CeBIT selig und Hannover Messe, die uns gefühlt seit Jahren mit der Industrie 4.0 in den Ohren liegen. Kaum eine Software-Firma, kaum ein Hardware-Hersteller und schon gar nicht die Netz- und Infrastrukturanbieter kamen in letzter Zeit ohne das Schlagwort aus. Schöne neue Welt der Industrie! Alles wird gut! Wirklich? Wir untersuchen, inwieweit sich das Internet der Dinge tatsächlich für Produktionsunternehmen auszahlt und wie es um die Sicherheit und die Gefahren steht, die mit IoT einhergehen.

Internet der Dinge Zahlt sich Industrie 4.0 aus?

Aber wie so oft mit solchen Themen und Techniken: Nach dem anfänglichen Hype kommt die Enttäuschung, um dann, wenn es sich nicht als vollständiger Irrweg und Flop erweist, in eine realistische Einschätzung und einen sinnvollen Einsatz der Technik überzugehen. Das gilt hoffentlich auch für das Internet der Dinge, da es nicht nur die industrielle Produktion, sondern auch unseren digitalen Alltag sehr bereichern und erleichtern kann. Wenn es richtig und sicher gemacht wird.

Lassen Sie sich also weder von Hypes überrumpeln noch von Enttäuschungen frustrieren, wenn Sie sich mit neuen Techniken beschäftigen, bleiben Sie neugierig,

Ihr Jürgen Kuri

(Chefredaktion heise online) (jk)