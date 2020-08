heise+ Update: Der Newsletter vom 7. August 2020

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

sooo lange ist das ja noch gar nicht her, dass Apple von PowerPC auf Intel-Prozessoren gewechselt ist - für damalige Verhältnisse eine große Sache, die mit einigem Aufwand und Umstellungsschwierigkeiten verbunden war. Nun steht der nächste Übergang an, dieses Mal von Intel- zu ARM-Prozessoren. Die Besonderheit dieses Mal - und für Apple wohl einer der wichtigsten Gründe für den Wechsel: ARM liefert nicht fertige Prozessoren, sondern Designs, die Kunden wie Apple in eigenes Silizium umsetzen können. Das verspricht Unabhängigkeit und große Flexibilität für künftige Systeme, sowohl was Hard- als auch Software angeht. So ist der Wechsel auf ARM-Prozessoren nicht nur für Apple-Entwickler und -User, sondern für alle Technik-Interessierten ein spannendes Projekt, das einige Auswirkungen auf die IT-Landschaft haben kann.

Ganz anderen "Impact" wollen auch Maker mit vielen Projekten erzielen - nicht zuletzt damit auch die Welt verbessern. Etwa wenn sie sich für eine Verbesserung medizinischer Hilfsmittel einsetzen und für individualisierte Modelle mit Betroffenen kooperieren.